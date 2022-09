Romans du scandale et adaptations : Arte fait sa rentrée (littéraire)

Séries

Esprit d'hiver, d'après le livre de Laura Kasischke, traduit par Aurélie Tronchet (Christian Bourgois, Livre de Poche)

En novembre

En ce matin de Noël, Nathalie se réveille, hantée par un funeste pressentiment. Quatorze ans plus tôt, tandis qu’elle et son mari adoptaient la petite Alice, quelque chose les aurait-il suivis chez eux ? Avec Audrey Fleurot, un huis clos hivernal qui joue sur les codes du cinéma gothique.

Réalisation : Cyril Mennegun (France, 2021, 3x45mn) Scénario : Cyril Mennegun, Florence Vignon, d’après le livre éponyme de Laura Kasischke Avec : Audrey Fleurot, Cédric Kahn, Lily Taieb - Coproduction : ARTE France, Kwaï

Les papillons noirs

Les 22 et 29 septembre et sur arte.tv

Adrien est un romancier en panne d'inspiration. À défaut d'une nouvelle œuvre, il écrit la biographie d’illustres inconnus. Albert, un vieil homme malade, l’embauche pour immortaliser sa grande histoire d’amour avec Solange, la femme de sa vie. Mais le récit d’Albert tourne en confessions d’un couple de tueurs en série dans la France des années 1970. Entre fascination et répulsion, Adrien se rend à l’évidence : il tient un bon roman… Une odyssée sanglante portée par un casting de choix.

Création et scénario : Olivier Abbou, Bruno Merle - Réalisation : Olivier Abbou (France, 2021, 6x50mn) - Avec : Nicolas Duvauchelle, Niels Arestrup, Axel Granberger, Alyzée Costes, Alice Belaïdi, Sami Bouajila, Lola Créton, Marie Denarnaud - Coproduction : ARTE France, GMT Productions, Jack n’a qu’un Œil, Pictanovo, en association avec Netflix

Notons qu'en parallèle de la série a été publié le livre Les papillons noirs de Mody – le nom de plume d'Adrien – chez ARTE Éditions / Les Éditions du Masque.

Trom, d'après les romans de Jógvan Isaksen

En octobre

Au Danemark, le journaliste Hannis Martinsson reçoit un message d'une certaine Sonja qui affirme être sa fille et voir sa vie menacée. À contrecœur, il retourne aux îles Féroé pour y enquêter et découvre le corps de la jeune femme dans les eaux sanglantes d'une chasse à la baleine. Bientôt, sa quête de réponses lui attire les foudres de la police locale et exhume les secrets d’une communauté très unie.

Création : Torfinnur Jákupsson - Réalisation : Kasper Barfoed, Davíd Óskar Ólafsson (Danemark/Allemagne, 2022, 6x45mn) Scénario : Torfinnur Jákupsson, Donna Sharpe, d’après les romans de Jógvan Isaksen - Avec : Ulrich Thomsen, Maria Rich, Olaf Johannessen - Coproduction : ARTE/ZDF, REinvent, Kyk Pictures, Truenorth, Viaplay

Fictions

La cour, sur un scénario coécrit par Victor Jestin

Le 30 septembre

Anya, 10 ans, a suivi ses parents aux quatre coins du monde. Elle intègre pour la première fois une classe de CM2 en milieu d'année. Aux récrés, les garçons règnent sur la cour devenue leur terrain de foot. Révoltée, Anya déclare la guerre aux footeux : ce seront les filles contre les garçons… Une fiction réalisée à hauteur d'enfant par Hafsia Herzi, avec Clotilde Courau et Jérémie Laheurte.

Réalisation : Hafsia Herzi (France, 2022, 1h30mn) Scénario : Victor Jestin, Nacim Mehtar Avec : Lucie Loste Berset, Clotilde Courau, Ludovic Berthillot, Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte - Coproduction : ARTE France, Albertine Productions

Le patient, d’après la bande dessinée de Timothé Le Boucher (Glénat)

En octobre

Thomas se réveille à l'hôpital après trois ans de coma. Il apprend que sa famille a été massacrée. Il est le seul survivant… avec sa sœur portée disparue. Thomas ne se souvient de rien. Aidé par une psychologue, il reconstitue son passé. De ce labyrinthe mental surgissent des vérités insoupçonnables, des souvenirs terrifiants…

Réalisation : Christophe Charrier (France, 2022, 1h30mn) - Scénario : Élodie Namer, Christophe Charrier, d’après la bande dessinée de Timothé Le Boucher (Glénat) Avec : Txomin Vergez, Clotilde Hesme, Rebecca Williams, Audrey Dana, Stéphane Rideau, Alex Lawther - Coproduction : ARTE France, Stromboli Films

50 nuances de Grecs - Saison 3

En décembre

Épidémie de taramavirus qui paralyse la mythologie, Odyssée en distanciel, mode des youtubeurs avec “Athéna-Situation”, stage de Jésus sur l’Olympe ou dérives des locations “Homère bnb”: rien n’échappe à la critique hilarante de 50 nuances de Grecs dans cette nouvelle saison attendue comme le Messie, servie encore une fois par un vertigineux casting.

Auteur : Jul - Réalisation : Mathieu Signolet (France, 2022, 30x3mn) Coproduction : ARTE France, Haut et Court TV, Je Suis Bien Content. Avec la participation de Keren Ann, Sophia Aram, Isabelle Autissier, Audrey Azoulay, Manon Bril, François Busnel, Barbara Cassi, Laurent Delahousse, Anaïs Demoustier, Delphine Horvilleur, Irène Jacob , Camélia Jordana, Sidse Babett Knudsen, Valérie Lemercier, Pierre Lescure, Enrico Macias, Anna Mouglalis, Bruno Patino, Patrick Pelloux, Frédéric Pierrot, Sonia Rolland, Daphné Roulier, Léa Salamé, Leila Slimani, Bruno Solo, Philippe Torreton, Augustin Trapenard, Adèle Van Reeth, Alex Vizorek, Michel Vuillermoz…

Documentaires

À vendredi, Robinson

En octobre

Deux des intellectuels les plus marquants du XXe siècle – l’écrivain et cinéaste iranien Ebrahim Golestan, 99 ans, et Jean-Luc Godard, incarnation totale du cinéma, 91 ans – entreprennent de dialoguer au crépuscule de leur vie. À défaut de pouvoir les réunir, Mitra Farahani instigue une correspondance visuelle, sonore et écrite entre les deux artistes : durant vingt-neuf semaines, chaque vendredi, chacun se met en scène dans un “courrier vidéo”, non sans humour et clairvoyance…

Documentaire de Mitra Farahani (France/Suisse, 2022, 1h30mn) - Production : Écran Noir Productions, Casa Azul Films, avec la participation d’ARTE France-La lucarne

Prix spécial du jury (Encounters), Berlinale 2022

Dans le secret des hiéroglyphes

Le 21 septembre

Les frères Champollion Il y a deux cents ans, Jean-François Champollion déchiffrait pour la première fois les hiéroglyphes égyptiens, résolvant ainsi l’une des plus grandes énigmes de l’histoire de l’humanité. Mais connaît-on l’homme de l’ombre caché derrière le génie ? Sans Jacques-Joseph, le frère aîné de la famille, la prouesse n’aurait jamais eu lieu.

Documentaire de Jacques Plaisant (France, 2022, 1h30mn) Coproduction : ARTE France, TSVP Production

Arts et spectacles

Les années Super-8

Le 14 septembre

Annie Ernaux revisite son histoire personnelle à travers des films de famille montés par son fils David. Moments du quotidien, voyages de vacances, séjours au Chili ou en Albanie : l’écrivaine pose sa voix sur ces images muettes, qui deviennent comme la chronique d’une classe moyenne française et de ses aspirations après 1968. Ce récit, où l’intime croise le fait social, témoigne à la fois d’une époque et de l’existence banale d’une femme qui ne l’est pas.

Documentaire d’Annie Ernaux et David Ernaux (France, 2022, 1h20mn) Production : Les Films Pelléas, avec la participation d’ARTE France

Alice Schwarzer - Une pour toutes, toutes pour une

En novembre

Un portrait inédit de la féministe la plus célèbre d’Allemagne à l’origine, il y a quarante ans, du manifeste “J’ai avorté” publié dans Stern. Autrice de plusieurs livres sur Simone de Beauvoir, fondatrice du magazine féministe Emma, initiatrice de campagnes visant à interdire la pornographie... : elle n'a, à 80 ans, renoncé à aucun de ses combats.

Documentaire de Sabine Derflinger (Allemagne, 2022, 52mn) Coproduction : ZDF/ARTE, Stock Entertainment, Mizzi

Queer Orlando : une nouvelle histoire de la sexualité

Début 2023

“Le corps est la chose la plus politique et la plus publique qui soit”, affirme Paul B. Preciado qui a vécu l’expérience de changement de sexe. À travers la figure d’Orlando, personnage trans du livre éponyme de Virginia Woolf auquel il s’identifie, le philosophe entreprend un joyeux et provocant voyage littéraire, historique, politique et intime.

Documentaire de Paul B. Preciado (France, 2022, 52mn) Coproduction : ARTE France, Les Films du Poisson

“Ulysse” de James Joyce

Le 21 septembre

Il y a cent ans, le 2 février 1922, Ulysse de James Joyce était publié à Paris par la librairie Shakespeare et Cie, fondée par Sylvia Beach. “Illisible” ou “surfait” pour certains, ce livre est considéré par d’autres comme le plus grand roman du XXe siècle, un chef-d’œuvre qui a révolutionné l’expression littéraire. Ruán Magan revient sur l’histoire de cette œuvre explosive et livre quelques clés de lecture.

Documentaire de Ruán Magan (Irlande, 2022, 52mn) Coproduction : ARTE GEIE, Create One, RTÉ

Les grands romans du scandale

En novembre

“J’irai cracher sur vos tombes” Rage, sexe et jazz

J’irai cracher sur vos tombes, publié sous le pseudo Vernon Sullivan, est un bijou noir serti de gin, de sang, de sexe et de rage. Le récit outré d’une vengeance et un réquisitoire contre le racisme. Le livre révéla le côté obscur de son auteur, Boris Vian, et son engagement contre l’injustice et l’intolérance. L’histoire d’un canular littéraire transformé en un scandaleux best-seller.

Documentaire de Natacha Giler (France, 2022, 52mn) - Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici

Bonjour Sagan Lorsque paraît “Bonjour tristesse ”

Écrit par une jeune fille de 18 ans, Bonjour tristesse est un petit chef-d’œuvre de cynisme et de cruauté qui défraya la chronique en 1954. Qui est cette Françoise Sagan, dotée d’un réel talent mais horriblement immorale ? Imagination débordante, vécu outré… Retour sur cette épopée littéraire et son aura toujours intacte.

Documentaire de Priscilla Pizzato (France, 2022, 52mn) Coproduction : ARTE France, Agat Films et Cie

“Le diable au corps” Sensuel et sans remords

“Premier livre d’un romancier de 17 ans”, Le diable au corps raconte les amours d’un garçon de 15 ans et d’une jeune femme de 20 ans dont le mari est parti au front. Un récit érotique et antimilitariste puissant, dont le caractère sulfureux fut relancé par son adaptation au cinéma en 1947 par Claude Autant-Lara, avec Gérard Philipe et Micheline Presle.

Documentaire de Yann Coquart (France, 2022, 52mn) Coproduction : ARTE France, Ma Drogue À Moi

“Les Hauts de Hurlevent” Amour, haine et vengeance

Monument de la littérature anglaise, Les Hauts de Hurlevent est l’unique roman d’Emily Brontë, décédée à 30 ans, qui plonge le lecteur dans un climat surnaturel où se mêlent passion amoureuse, humiliation et vengeance. À sa parution, l’œuvre effraie autant qu’elle scandalise par sa puissante exploration des affres du mal enfouis en tout un chacun.

Documentaire de Mathilde Damoisel (France, 2022, 52mn) Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici

Photographie : la série Papillons noirs