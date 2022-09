Alan Lightman : Einstein on the clouds

Ce jeune homme s’appelle Albert Einstein. Dans ses rêves, il imagine des mondes nouveaux dans lesquels le temps revêt d’autres formes que celle que nous lui connaissons : dans l’un, il est circulaire, et les gens condamnés à répéter leurs succès et leurs échecs. Dans un autre, il est un lieu où le temps s’arrête, visité par les amoureux et les parents. Dans un autre encore, il est un oiseau, que chacun tente de piéger pour ne pas qu’il s’échappe.

Ce texte parmi les plus célèbres évolue entre littérature et science pour explorer la fragilité de l’existence humaine. Publié en 30 langues et vendu à plusieurs millions d’exemplaires, il a fait l’objet de diverses adaptations théâtrales et musicales.

Les éditions Quanto nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Alan Lightman est un physicien, un roman- cier et un essayiste américain. Ses livres de fiction, essais et ses articles académiques ont été publiés par les plus prestigieuses revues scientifiques des États-Unis. Il est enseignant au MIT à Boston où il a été le premier à occuper un poste conjoint de professeur en sciences formelles et en sciences humaines.