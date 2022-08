Le déchiffrement des hiéroglyphes, l'oeuvre des frères Champollion

Deux figures littéraires, et non des moindres, se croisaient dans un jeu vidéo en 2006, intitulé Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés. Le détective de Baker Street y faisait face à Cthulhu, celui qui rêve et attend, et à ses adorateurs. Le développeur ukrainien Frogwares travaille sur un remake du titre, Sherlock Holmes: The Awakened.