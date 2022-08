Dans le brasier de l'été, le diable arrive en ville... 

BONNES FEUILLES - Roman familial et roman d’apprentissage, éducation sentimentale et sexuelle inscrite dans un triangle féminin. C’est l’histoire d’un triangle amoureux : trois générations de femmes, la mère, la grand-mère et la fille, Reine, Rose et la narratrice. L’histoire d’un amour déréglé, viril et romantique, qui fait des ravages de mère en fille.