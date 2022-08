Idéfix et ses Irréductibles débarquent sur M6 Kid à la rentrée

À quoi ressemblait la vie d’Idéfix avant sa rencontre avec Astérix ? Cette création originale française, soutenue par M6, prolonge l’œuvre et l’univers créés par les géniaux René Goscinny et Albert Uderzo. « Idéfix et les Irréductibles » explore le surprenant passé du petit compagnon d’Obélix, avant leur rencontre, en modernisant et en mettant à hauteur d’enfants cette œuvre patrimoniale qui traverse les générations depuis plus de 60 ans.

La comédie, l’humour et l’aventure fédèrent autant que les valeurs de solidarité, de courage et de résistance portées par ce petit bijou d’animation en 3D qui plaira autant aux petits qu’aux grands grâce à sa double lecture.

Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Toute Lutèce est occupée par les Romains... Tout ? Non ! Une bande d’irréductibles animaux menée par Idéfix résiste encore et toujours à l’envahisseur romain et ses projets de romanisation de la cité.

À la Louve, un palais romain fortifié, le Général Labienus et sa chatte Monalisa doivent achever la transformation de Lutèce en une ville romaine avant de pouvoir rentrer chez eux, célébrer enfin leur victoire. Heureusement, Idéfix et ses compagnons à poils ne comptent pas rester là sans rien faire !

Idéfix voit la vie à hauteur de chien, et ne rêve pas de reconquérir la Gaule. Par contre, si un animal ou un humain subit les conséquences de l’occupation romaine, son empathie, ses sentiments puissants contre toute injustice lui donnent le courage de s’engager dans une aventure, d’affronter les grands malgré sa petite taille. Il s’entoure alors de ses irréductibles amis, et s’appuie sur les qualités des uns et des autres pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.

Et puis, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, notons que ce 5 octobre, un nouveau tome sortira en BD : Ça balance pas mal à Lutèce, aux éditions Albert René (filiale de Hachette Livre). Une sortie qui emboîte le pas — disons plutôt, les quatre pattes — au t.2, paru en juin, Les Romains se prennent une gamelle.