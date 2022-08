Yoteq, borne to be wild : “2024 sera une année d’opportunités

Véritable outil d’expérimentation, les bornes Yoteq sont présentes dans trois gares franciliennes. On en dénombre à l’heure actuelle deux encore en service : une sur la ligne C du RER, station Bibliothèque François Mitterrand et une sur la ligne E du RER, station Haussmann. Une autre borne avait été placée à Magenta, mais, travaux obligent, cette dernière a dû être temporairement retirée de la circulation.

Permettant de collecter un nombre important de données, les deux bornes mettent au jour des habitudes de consommation d’un nouveau genre chez les usagers. « On est loin d’un contexte de librairie, c’est une expérience tout à fait différente pour nous comme pour eux » explique Frank Dalboussiere, créateur et dirigeant de Yoteq.

D'abord, parce l’approvisionnement des bornes n’est pas soumis à la pression des dates de sortie des titres. « On vend des best-sellers de l’année, mais sans contraintes de temporalité. On fonctionne au coup de cœur, ainsi qu'avec des titres accrocheurs, ou encore avec une résonance médiatique qui fonctionnera indépendamment de leur date de publication. On pourra citer en exemple L’alchimiste de Paulo Coelho. »

Cette expérimentation a également dévoilé « que les bornes ont l’avantage d’avoir une gestion assez simple et légère. Même s’il faut approvisionner et entretenir l’offre, nous ne sommes pas contraints au même timing que les librairies, et ce, même pour les gros titres ». À raison d’un à deux réapprovisionnements par mois, les bornes ne génèrent que peu, voir pas de retour aux distributeurs. La plus grande difficulté est dans les détails et en particulier dans le choix de l’emplacement le plus adapté.

De l'importance de l'emplacement

Autre point culminant de cette collecte de données, les emplacements. Plus encore que l’offre, la situation des bornes fait une réelle différence. « Nous avons découvert que le modèle se prête plus à une zone d’attente, où l’usager prend le temps de découvrir et d’apprivoiser la borne, qu’aux zones de flux et de passage comme à Haussmann. Malgré tout, le taux de conversion reste prometteur avec 5-10 %. On y voit ainsi un marché porteur, mais qui mériterait d’être mieux calibré pour être ciblé de manière plus efficiente. Aujourd’hui, on sait dire quels sont les emplacements qui ont ce potentiel et ceux à éviter. »

Les usagers font d’ores et déjà montre d’un important capital sympathie autour du produit affirme le fondateur. « Ils apprécient le côté circulaire de l’offre et le fait que cela met le livre là où il n’est pas, là où l’on ne l'attend pas. » Du côté des librairies, « certaines aimeraient démarrer l’expérimentation, mais nous restons en discussions avec eux pour calibrer les différents paramètres structurants ».

Enfin d’autres partenaires, plus originaux, se détachent : « Hôtels, grande distribution, stations-service, les possibilités sont très diverses et donc très intéressantes. C’est un marché d’avenir qui permet de déjouer certaines contraintes comme les horaires d’ouverture. On peut acheter sa prochaine lecture à 23h comme à 6h du matin, et c’est un véritable plus. »

Expérimentations et décryptage

Chaque borne propose une centaine de références et contient 200 à 300 exemplaires. Une offre large, mais peu de titres, ce qui correspond à ce nouveau modèle. Sur le site web, plus d'oeuvres sont proposées à travers l’historique qui est en partie conservé. L'idée : avoir une certaine variété et analyser les habitudes des usagers.

« La meilleure manière selon nous de comprendre comment ce nouveau concept peut fonctionner, c’est de collecter un maximum d’informations qui permettent de découvrir les clés du succès. Avec cette expérimentation sur quelques unités en fonctionnement, on accumule les données nécessaires pour pouvoir proposer une formule avec les bons partenaires. »

Ainsi, se dessine déjà un public cible « plutôt jeune, plutôt branché et plutôt féminin. On peut toucher à la fois la jeunesse à travers une offre BD et manga, mais aussi une offre plus tournée vers des sujets d’actualité qui concernent des tranches d’âge assez diverses entre 20 et 50 ans. »

Car Yoteq entend réinventer la librairie. « C’est un nouveau modèle, complètement différent de la librairie classique, où l’on vient chercher un titre en particulier. Il repose sur l’opportunité, sur le lieu. C’est pour ça qu’il faut être attractif dans l’offre pour générer des achats coups de cœur en apportant la culture dans des lieux inattendus. » En somme, tout repose sur l’expérience utilisateur, sur la navigation : « Les fondamentaux du métier sont totalement rebrassés par le modèle, en revanche la construction de l’offre reste la clé. »

L'ambition avec bornes

L’occasion est, selon Franck Dalboussière, un vrai plus à la vente. En effet, grâce à un système circulaire, il est possible de rapporter un livre acheté sur une borne. Il sera alors remis en vente avec une décote. Le modèle économique repose sur cette double offre de neuf et d’occasion préfiltrée par l’offre de la borne. « Cela demande un temps d’apprentissage de la part du grand public, mais on remarque que la majorité des usagers optent plus pour l’occasion, lorsqu'elle leur est proposée. »

Pour autant, les lecteurs ont tendance à conserver leurs livres. « Les bornes ne sont pas chargées directement en occasion, pour le moment les retours sont inférieurs à 10 %, mais l’on a détecté que cela pouvait être un déclencheur qui pourra donc être stimulé. »

L’application, de même que le site internet, ont pour spécificité d’être connectés au cloud. « C’est une des forces du modèle qui prendra tout son sens avec un parc de bornes plus développé. À l’heure actuelle, c’est une fonctionnalité qui est plus de l’ordre du potentiel. » La consultation de ces outils reste régulière, et l'on constate des créations de comptes même à plusieurs centaines de kilomètres des bornes. « C’est pour cela que l’on imagine, par la suite, vendre à travers le site et surtout élargir à tous les formats du livre : audio, numérique… »

Si, à l’heure actuelle, les maîtres mots sont expérimentation, data et analyse, pour Franck Dalboussière une chose est sûre, 2024 sera une année charnière qui offrira de belles opportunités pour le livre en général, et pour Yoteq en particulier. « Avec Strasbourg désigné comme capitale du livre, l'UNESCO met ce dernier à l’honneur sur toute la France. 2024 sera une année d’opportunités pour nous, l’occasion de faire bénéficier aux partenaires et au grand public de ce concept de livre pour tous, la culture pour tous. »

Crédits photo : Capture d'écran YouTube