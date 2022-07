Strasbourg nommée capitale mondiale du livre 2024

Entre novembre 2021 et mars 2022, la ville avait coconçu sa candidature, à travers 4 grands forums ouverts, rassemblant plus de 150 acteurs associatifs et institutionnels. Parallèlement, un budget de 4,5 millions € était sécurisé par la municipalité, à répartir de 2022 à 2025.

Pour obtenir le label de capitale mondiale du livre, une ville doit présenter une candidature très détaillée, décrivant un programme d’actions concrètes durant les deux années qui précèdent l’obtention du label, et durant l’année de labellisation, en faveur du livre et de la lecture, et pour tous les publics.

Le projet de Strasbourg, intitulé Lire le Monde, proposait : « Lire notre Monde, c’est valoriser chaque individu dans sa richesse culturelle, linguistique, son expérience sensible et son esprit critique. » Dans ce programme, la ville se présentait comme un lieu de débats, de création, d'émancipation, mais aussi comme un refuge, une terre écologique ou encore un lieu tourné vers les enfants.

Autant de points qui ont convaincu l'Unesco, selon les Dernières Nouvelles d'Alsace. « C’est évidemment une très grande joie, une très grande fierté pour Strasbourg qui devient la première ville française à avoir ce titre », a commenté la maire Jeanne Barseghian après avoir appris la nouvelle de la bouche d'Audrey Azoulay, la directrice générale de l’Unesco et ancienne ministre de la Culture.

La préparation continue

Strasbourg devient la première ville française à être capitale mondiale du livre : elle portera officiellement ce titre à compter du 23 avril 2024, journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

Avec plus de 200 actions déjà prévues, le programme n'est pour autant pas figé : une seconde phase s'enclenche désormais, avec 2 forums qui seront ouverts chaque année pour mettre en place de manière progressive, avec les institutions et associations participantes, le programme d’actions établi en amont.

Le projet s’adosse à un réseau d’infrastructures comprenant notamment 14 médiathèques, 33 bibliothèques municipales, un bibliobus, ou encore sa Bibliothèque nationale et universitaire. Mais également la vitalité de la filière du livre de la ville, qui repose sur l’activité de 40 maisons d’édition et de 25 librairies. La candidature de Strasbourg mettait aussi en avant les créations de deux nouvelles médiathèques, l'inauguration prochaine du Studium, « bibliothèque à la pointe de l’innovation », ou encore la création d’un centre international du livre audio.

« Quelle fierté pour Strasbourg, qui devient la première ville française à recevoir ce label ! Il vient couronner l’engagement remarquable de toutes les forces culturelles, éducatives, sociales, qui ont su dessiner un nouveau futur dédié au débat d’idées, aux énergies créatives et aux enjeux écologiques en créant une programmation riche, qui comprend 25 cycles et 200 actions pour le livre et la lecture sous toutes ses formes. ‘Capitale mondiale du livre 2024’ irriguera tous les quartiers et s’adressera à toutes les générations », précise encore Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, dans un communiqué.

« C’est une véritable joie et une grande fierté pour notre ville et tous ses acteurs du livre. Ils ont porté et participé avec conviction, engagement et enthousiasme la candidature de Strasbourg. Je les en remercie chaleureusement, ainsi que la Direction de la Culture de la Ville de Strasbourg. Je me réjouis de ces écritures et lectures croisées qui seront déployées dans toute la ville et des échanges à venir autour des grands enjeux de notre temps. C’est tout le sens de Lire notre Monde ! » souligne pour sa part Anne Mistler, adjointe à la maire aux arts et aux cultures, qui a porté la candidature avec Salem Drici, conseiller municipal délégué à la lecture publique.

Photographie : illustration, Patrick Müller, CC BY-NC-ND 2.0