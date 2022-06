Le Livre de Leinster, rare manuscrit du XIIe siècle, sera numérisé

Le Livre de Leinster est le plus ancien manuscrit de la collection de la Bibliothèque écrit entièrement en irlandais et l'un des rares ouvrages à avoir survécu à ce lointain Moyen-Âge. Rédigé par le « premier historien de Leinster », Áed Úa Crimthainn, abbé de Terryglass, dans le comté de Tipperary, le livre était autrefois connu sous le nom de Lebor na Nuachongbála ou Livre de Nuachongbáil – un site monastique aujourd'hui baptisé Oughaval, dans le comté de Laois.

Ce document propose une anthologie des premières sagas irlandaises, de la généalogie des clans du pays, des connaissances médicales, de la tradition des noms de lieux, et même des études de la grammaire. En outre, on y trouve un Livre de Genèse (Lebor Gabála Érenn) où l'Irlande occupe une place centrale, comme une version de la célèbre saga irlandaise, Táin Bó Cúailnge (La Rafle des vaches de Cooley). Le texte a été écrit durant une période troublée du pays, entre réformes ecclésiastiques et désordres politiques.

Un codex inscrit dans un corpus unique

Susie Bioletti, conservatrice au Trinity college, sur le site de l'Université, explique : « Le Livre de Leinster est actuellement inaccessible, car toute manipulation risquerait de l'endommager. Le traitement (soutenu par la Bank of America) stabilisera le parchemin et réparera les pertes et les déchirures importantes : le manuscrit sera ainsi recousu et rebondi. Une fois réhabilité, les chercheurs travailleront directement sur l'ouvrage, et se concentreront sur l'étude des matériaux utilisés pour concevoir le livre, comme des ornements du codex. »

Helen Shenton, bibliothécaire et archiviste au Trinity College, replace l'objet dans le contexte du fond de l'Université : « La collection de plus de 200 textes médiévaux et modernes écrits en irlandais de la bibliothèque est classée parmi les plus importantes au monde. »

Une riche source qui couvre mille ans d'histoire du pays de James Joyce et met en lumière le fonctionnement de la société irlandaise. Une fois réhabilité, le Livre de Leinster fera partie du grand projet de numérisation de la Bibliothèque universitaire, Le Virtual Trinity Library. Un service accessible en libre accès dans le monde entier.

En 2014, un financement avait déjà été accordé par la Bank of America pour des manuscrits irlandais du début du Moyen Âge : le Codex Usserianus Primus, La guirlande de Howth, Le livre de Dimma et Le livre de Mulling, datant des Ve au IXe siècles.

Crédits : Trinity College Dublin