L’Île des larmes : la résurrection d'un monde disparu

« L’île des larmes » est le nom donné par les émigrés français qui arrivent à Ellis Islands (New York), parce qu’on y pleure aussi lorsque la police des frontières renvoie chez eux ceux qui y accostent après plusieurs semaines de voyage éprouvant. C’est là où le héros de cette histoire, Baptiste, petit jeune homme des Pyrénées, arrivera en 1908, avec son ours au début de la deuxième partie du roman.

Dans la première, nous découvrons Baptiste, jeune villageois de Moussures. Battu par son père, il a la chance d’être recueilli par son oncle, personnage extraordinaire aux yeux de l’enfant, « un colosse », « un causeur impénitent », une « figure » comme on en retrouve dans les romans de Pagnol, de Dabit ou encore Chaffurin (dans le beau roman Pique-Puce récemment réédité par la Thébaïde). C’est un homme libre (libertaire aussi, et buveur) profondément bon, qui va redonner à son neveu goût à la vie. Là-bas, dans les montagnes, si la vie est rude, les hommes savent y trouver le bonheur, dans une nature tantôt bienveillante tantôt effrayante.

Il y a aussi l’instituteur, monsieur Pierre, le curé que l’oncle fuit comme la peste, les artisans, le berger superstitieux… Ce roman, c’est la résurrection d’un monde disparu, où le plus proche village est un autre monde. Attention, rien n’est idéalisé. Simplement les êtres y sont montrés avec tendresse, car les pauvres aussi ont de grands sentiments.

Néanmoins, Baptiste, lui, refuse la vie paysanne, il veut devenir montreur d’ours itinérant, métier, nous apprend l’éditeur, venant des Balkansqui va connaître son essor dans les montagnes d’Europe jusqu’en 1914.

Loin de le décourager, l’oncle merveilleux lui confie un ourson :

« Je parle de toi et de ton ours (dit l’oncle). Il te faudra un brin de courage pour prendre la route de Toulouse. Le virage, là… découvrir la ville, la foule. La seule prospérité, ici, est assurée à ceux qui ont pris le large. Les autres, si un jour tu reviens, tu les retrouveras dans leurs cases, comme au jeu de l’oie (…) le village de Moussures n’aura pas changé, à moins d’une avalanche… ni le destin d’ici, immuable, écrit une fois pour toutes. Regarde ton père… On ne déplace pas les montagnes, pas vrai ? »

Malgré ce caractère immuable, Laurence Hubert-Souillot parvient à nous rendre passionnante cette vie où il ne se passe rien. Il lui a fallu beaucoup de recherches pour y parvenir. Elle fait songer au travail de ces romanciers de la veine populiste et prolétarienne qui ont su faire renaître par le détail, sans sacrifier à la qualité littéraire, des métiers, des pensées, de gens qui n’ont plus rien à voir avec nous.

L’oncle meurt. Baptiste s’en va. Il part aux États-Unis où il débarque avec son ours, aussitôt emporté par le tourbillon de la grande ville où s’entassent les migrants italiens, irlandais et français.

Cette seconde partie nous fait découvrir le Nouveau Monde, tel qu’il était au début du XXe siècle, et pour ceux, qui comme moi le connaissent peu, c’est sans doute la plus intéressante. En la lisant, on songe à ce film prodigieux Il était une fois l’Amérique. Baptiste est jeune encore. Pour survivre dans cette ville de docks, d’usines, de poussières et de froid, il faut des amis, il en trouvera : un Irlandais en particulier et sa sœur. Mais aussi une famille italienne (un dompteur), un cireur de chaussures dont le destin est tragique. Ici, nulle protection à attendre, aucune communauté de village pour vous prendre en charge, plus de nature, de montagnes pour vous aérer l’esprit. La liberté se paye au prix fort, parfois par la faim, les coups ou la prison.

Baptiste gagne sa vie en exhibant son ours. Cela suffit pour louer une petite chambre qu’il partage souvent avec son ami irlandais, devenu alcoolique et irascible à force de misère.

Là encore, on reste impressionné par le travail documentaire réalisé. L’auteur est aussi à l’aise dans les Pyrénées qu’à New York.

Que vont devenir Baptiste et son ours dans ce monde hostile ? Il n’est pas question ici de le dire. Il faudra lire ce beau roman, publié par une maison d’édition récente, courageuse, et qui mérite par ses choix, d’être soutenue.

Le roman paraît le 8 septembre. Retenez la date.

Laurence Hubert-Souillot est née à Toulouse. Outre son travail de professeur de Lettres modernes, elle a publié deux commentaires pédagogiques dans la collection « la Bibliothèque Gallimard » : Sa majesté des mouches (de William Golding) et Sur un air de navaja - The Long Goodbye (de Raymond Chandler). Petite-fille de lamineur (dont le personnage de l'oncle est largement inspiré), elle s'est très tôt intéressée au mouvement ouvrier, et particulièrement au versant libertaire de son histoire. Des amitiés avec des historiens du mouvement anarchiste, Abel Paz et Alexandre Skirda, des rencontres et bien sûr des lectures ont été déterminantes.