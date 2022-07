ActuaLitteAime : en juillet, un mille-feuille de héros et héroïnes

Avec tous ces audacieux et audacieuses, Lire et Faire Lire continue de nous offrir ses coups de cœur pour les plus jeunes. Les bénévoles de l'association de lecture à haute voix pensent cette semaine aux collégiens, avec une réflexion sur les valeurs du sport par Marie Zimmer et Hélène Humbert d'un côté, et de David Cali et Maurizio A.C Quarello de l'autre. En prime, un leoporello qui rappelle que la terre ne porte pas seule les dangers et des portraits fascinants par le mystérieux Karl Beaudelere...

Corto Maltese, par Hugo Pratt (en italien)

Lanterne Rouge, par Marie Zimmer et Hélène Humbert

Cours, par David Cali et Maurizio A.C. Quarello

Bad Feminist, par Roxane Gay (trad. Santiago Artozqui)

Anna, par Mia Oberländer (trad. Charlotte Fritsch)

Visages Atomisés, par Karl Beaudelere

Worse Things Happen at Sea, par Kellie Strøm

Bonnes découvertes !