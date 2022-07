Là où il y a totalitarisme, il y a perte d'art et de culture”, Philippe Dupuy

PODCAST – Pour sa douzième et dernière étape du tour de France Dlivrable des librairies indépendantes, Coraline Passet a donné la parole Mathieu Baussart, codirecteur de la librairie Passages à Lyon depuis juin 2021 avec Delphine Sablé. Créée en 2000 par Françoise Charriau et Erik Fitoussi, cette librairie indépendante, la plus grande de Lyon, s’étend sur 268 m2 et accueille 28.000 références.