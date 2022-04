ONU : l'intégralité des archives de la Société des Nations bientôt disponible

En 2017, la Section de la mémoire institutionnelle (SMI) de la Bibliothèque des Nations Unies, située à Genève, lance un vaste projet. L'objectif : numériser l'ensemble des archives de la Société des Nations, dont le contenu est estimé entre 10 et 15 millions de pages. Le projet, intitulé projet LONTAD (Total Digital Access to the League of Nations Project), contribue à éclairer les tenants et aboutissants de la diplomatie d'entre-deux-guerres, notamment sur la Société des Nations (1919-1946), prédécésseur des Nations Unies.

Cette année, LONTAD se refait une beauté : une nouvelle plateforme, lancée le 22 avril, facilite la navigation et la recherche des utilisateurs. D'ici la fin de l'année, l'intégralité des archives de la Société des Nations sera disponible en ligne (y compris les photographies et les cartes). On y retrouve également des documents privés, tels ceux de l'Association Internationale des Journalistes, ou de Paul Joseph Mantoux, cofondateur de l'Institut de hautes études internationales de Genève.

Extrait d'une carte de l'Europe du Times, proposant de nouvelles frontières (United Nations Library & Archives Geneva)

La bibliothèque de l'ONU propose également des formations en ligne gratuites et sur mesure pour les chercheurs et les étudiants afin d'expliquer la structure des archives de l'ONU à Genève, le fonctionnement de la plateforme, les ressources disponibles en ligne et les documents qui ne sont pas encore numérisés mais qui peuvent être consultés sur place.

Selon un communiqué, « [l]e lancement de la plateforme permet aux chercheurs de rechercher des sources primaires exceptionnelles. Il ouvre également de nouvelles voies pour mener des recherches dans les archives. »

La nouvelle plateforme est accessible à cette adresse.

Crédits : 1e session de l'Assemblée de la SDN / (United Nations Library & Archives Geneva)