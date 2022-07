Lincoln Highway d'Amor Towles : un récit de la route

#RentreeLitteraire22 - Juin 1954. Emmett Watson, dix-huit ans, rentre chez lui, dans le Nebraska, après avoir passé quinze mois dans un centre de détention pour mineur. Il y retrouve Billy, son frère de huit ans. Leur père vient de mourir, leur mère les a abandonnés des années auparavant, et la banque s’apprête à saisir la ferme familiale.

Les deux frères doivent partir, mais où aller ? Leur choix se porte sur la Californie : Billy espère y rejoindre leur mère après avoir découvert les cartes postales que celle-ci leur a envoyées tout au long de la Lincoln Highway, route mythique traversant tout le pays qu’elle a empruntée des années plus tôt pour fuir à l’autre bout des États-Unis.

Leur plan est chamboulé lorsque deux codétenus d’Emmett en cavale, le roublard Duchess et son acolyte Woolly, qui semble toujours tombé de la lune, décident de se joindre à eux. À peine le voyage entamé, Duchess et Woolly décampent dans la voiture d’Emmett, emportant le pécule laissé par son père et leurs rêves de vie nouvelle. Les deux frères se lancent alors à leur poursuite.

Les Éditions Fayard vous proposent de décourvrir en exclusivité les premières pages du roman :

Romancier américain né en 1964 dans la banlieue de Boston et diplômé des universités de Yale et de Stanford, Amor Towles est un des grands noms de la littérature américaine. Après une carrière dans la finance, il se consacre désormais à l’écriture. Il est l’auteur de trois romans : Les Règles du jeu (Albin Michel, 2012), lauréat du prix Fitzgerald ; Un gentleman à Moscou (Fayard, 2018 ; LGF, 2020), traduit dans trente-cinq langues, et qui a figuré pendant plus d’un an sur la liste des meilleures ventes du New York Times ; et Lincoln Highway. Ses romans, qui ont rencontré un succès critique formidable, se sont vendus à plus de quatre millions d’exemplaires. Ce roman est traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Cunnington

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles