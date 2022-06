Poids plume : le roman coup de poing de Mick Kitson 

#RentreeLitteraire22 - Dans une région qui sent la bière et la boue sèche, qui subit les grèves de l’usine de clous et les caprices des Lords douteux, Annie apprendra que dans la vie il ne faut pas seulement se battre, mais il faut savoir très bien le faire.

Entre coups de poing et coups de cœur, fêtes foraines et matchs de boxe illégaux, une aventure réjouissante où l’art de l’esquive, la souplesse et la rapidité de poids plume d’une héroïne sauvage et attachante l’aideront à contourner la noirceur de la révolution industrielle et à partir à la découverte des États-Unis.

Les Éditions Métailié nous font découvrir en exclusivité les premières pages du roman :

Mick Kitson est né au Pays de Galles et a étudié l'anglais à l'université avant de lancer le groupe de rock The Senators dans les années 80, avec son frère Jim. Journaliste pendant plusieurs années, il est devenu professeur d'anglais. Il est l'auteur de Manuel de survie à l'usage des jeunes filles (Métailié, 2019) et d'Analphabète (Métailié, 2021). En 2022, Mike Kitson nous offre le roman Poids plume est traduit par Céline Schwaller.

