"Avec cette aventure flamboyante à la Charles Dickens et à l'héroïne ébouriffante de courage, l'auteur gallois nous entraîne dans une fresque historique captivante". Version Femina A la fin du XIXe siècle, dans une Angleterre digne de Dickens et des Peaky Blinders, Annie Perry, une petite gitane abandonnée par sa famille, est élevée par un champion de boxe à mains nues, un géant aussi alcoolisé que tendre qui rêve d'ouvrir un pub. Dans une région qui sent la bière et la boue sèche, qui subit les grèves de l'usine de clous et les caprices des Lords douteux, Annie apprendra que dans la vie il ne faut pas seulement savoir se défendre, il faut apprendre à donner des coups. Originaire de la péninsule de Fife, en Ecosse, Mick Kitson est professeur d'anglais. Il est l'auteur de Manuel de survie à l'usage des jeunes filles (Prix de l'Union Interalliée 2019), Analphabète et Poids plume (Prix Jules Rimet 2022). Tous ses romans sont disponibles chez Points. Prix Jules Rimet 2022 Traduit de l'anglais (Ecosse) par Céline Schwaller