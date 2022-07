Le Livre des Miracles d'Augsbourg, le merveilleux du temps de Ronsard  

L'ouvrage illustré présente une chronique en images du passé, du présent et du futur du monde, en « 192 miracles ». Redécouvert en 2007 à l’occasion d’une vente aux enchères à Augsbourg, il daterait de 1552, année où le récit des événements contemporains à l’auteur s'achève.

Des récits hallucinés

En détail, Le Livre des Miracles déroule une foule de signes et de prodiges bibliques dans l’ordre chronologique, depuis l’Ancien Testament à la fin du Nouveau, dans une transposition entrecoupée de récits hallucinés.

Le manuscrit relate notamment l’apparition d’une nuée de 400 dragons volants en Bohême en 1551, et ce durant plusieurs jours. Plus tôt, en 1531, une manifestation céleste aurait jailli du ciel proche de Strasbourg, armée d’une épée, alors que pointait à l’horizon une citadelle de feu, des chevaliers sombres galopant dans sa direction.

D'autres événements ont une portée plus scientifique, comme l’apparition d’une comète dans la nuit de 1506, produisant « beaucoup de fruits », avant de provoquer un violent tremblement de terre à Constantinople.

Entre sublimation artistique de phénomènes naturels et imagination à la dérive, ces illustrations expriment une chose certaine : l’étrange document présente « des détails remarquables et des œuvres d’art extrêmement imaginatives », reflets « des obsessions croissantes de l’Europe médiévale pour les signes envoyés par Dieu », souligne Maria Popova sur le site The Marginalian. Et d’ajouter : « C’est un témoignage de la propension humaine fondamentale à la pensée magique. »

Le merveilleux au quotidien

Si nos contemporains salueront l'artiste à l'aune de son oeuvre, comme un Druillet du XVIe siècle, ses contemporains ne l'appréhendaient certainement de la même manière. Le pasteur zwinglien du XVIe siècle, Johann Jakob Wick, a par exemple compilé 24 albums de liens entre les merveilles relatées et des journaux et des brochures. N’oublions pas, exemple parmi tant d’autres, que le père du cartésianisme, René Descartes, glosait le plus sérieusement du monde sur les raisons de la présence de tel monstre merveilleux à tel endroit du globe.

Dans l’Allemagne luthérienne, la magie médiévale était condamnée, mais « la récurrence des miracles dans la Bible signifiait que les réformateurs protestants du XVIe siècle ne pouvaient pas rejeter ces merveilles comme des superstitions », décrit Marina Warner dans The New York Review of Books.

Boules d'or en 73 avant JC. Taschen.

Pour autant le mystère reste entier : ces représentations, souvent apocalyptiques, constituaient-elles une sorte d’avertissement cataclysmique ou relevaient-elles d’une véritable proto-science-fiction/fantasy ? Maria Popova y voit plutôt « un exemple caractéristique et singulier des espoirs et des peurs humaines les plus éternelles, et, par-dessus tout, de notre désir immuable de grâce, de miséricorde, de miraculeux ».

La vidéo de la chaîne YouTube Hochelaga présente ce livre aussi énigmatique que fascinant. Une édition du manuscrit a également été publiée chez Taschen.

Il n’est d’ailleurs pas le seul ouvrage nimbé de légendes sorti tout droit de siècles où le surnaturel avait pignon sur rue. Citons Le Manuscrit de Voynich, dont la plus ancienne mention connue date de 1639 dans une lettre adressée à Athanase Kircher. Il est aujourd’hui conservé à l’Université de Yale.

Des cas bien plus récents existent également, comme le Codex Rohonczi, dont la première mention date de 1838, et qui se caractérise par sa langue demeurée inconnue.

Plus proche de nous encore, le Codex Seraphinianus, de Luigi Serafini, publié en 1981. Cette description d’un monde imaginaire complet, rempli de dessins surréalistes et rédigé dans une langue inventée et non déchiffrée, reste toujours une source de questionnements.

Écriture inconnue du Manuscrit de Voynich. Domaine Public.

Crédits : Taschen