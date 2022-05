Anna Hope : s'accrocher au Rocher blanc

Comment une petite dizaine d’individus du monde entier se sont-ils retrouvés à l’intérieur d’un minibus aux confins du Mexique, sur des routes brinquebalantes et en compagnie d’un chaman ?

S’ils semblent tous captivés par ce rocher blanc auquel la tribu locale des Wixarikas attribue l’origine du monde, l’une d’entre eux, écrivaine, tente de prendre soin de sa fille, tout en réfléchissant à la course du monde et à l’écriture de son prochain roman. Autour de ce rocher se sont déroulées d’autres histoires qui pourraient bien l’influencer...

En remontant le fil du temps, Anna Hope décrit les rêves et la folie qui ont animé les hommes dans leur entreprise de conquête. Elle s’attache pour cela à quelques personnages, à leurs contradictions, et en s’appuyant sur l’intensité dramatique de chaque existence, compose un roman d’une puissance irrésistible.

Marie-Pierre Gracedieu, l'éditrice, évoque l'ouvrage : « Après avoir publié passionnément les trois premiers romans d’Anna Hope, je suis particulièrement heureuse de l’accueillir au Bruit du monde. Cette odyssée exceptionnelle au cœur des contradictions de l’humanité illustre parfaitement la ligne éditoriale de la maison. Notre espace vital — et par là même notre espèce — sont menacées et pourtant, nous continuons à rêver, à aimer, à désirer, et à enfanter. Comment est-ce possible ? Comment en est-on arrivé là ? C’est sous la forme d’un roman virtuose, aux personnages inoubliables, qu’Anna Hope nous propose d’y réfléchir. »

Dans le cadre d'une tournée inédite de présentation de leur rentrée littéraire, quatre éditeurs – Philippe Rey, Le Tripode, Le Passage et Bruit du Monde – vont à la rencontre de 250 libraires à travers la France. En avant première, ils nous proposent de découvrir les extraits des différents romans qui seront alors dévoilés.

Anna Hope est née en 1974 à Manchester. Après avoir accompli des études d’Art dramatique entre Londres et Oxford, elle vit aujourd’hui dans le Sussex. Ses trois premiers romans, Le chagrin des vivants, La salle de bal (Grand Prix des lectrices de ELLE 2018) et Nos espérances ont été publiés aux éditions Gallimard. Le Rocher blanc paraîtra simultanément en France et en Grande Bretagne (The White Rock) chez Penguin Books.