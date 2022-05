Dominique Célis : Ainsi pleurent nos hommes, contre la fatalité du passé

Du Rwanda, pays aux mille collines florissantes, où après le génocide des Tutsis chacun a été forcé de tourner la page, Dominique Celis montre que derrière la rhétorique officielle d’unité nationale chacun a « incarcéré ses peines à perpète ». Des blessures sans cesse ravivées lorsqu’on peut croiser les bourreaux d’hier au détour d’une station-service ou sur la rive calme du lac Kivu... Les deux amants sont hantés par le souvenir de leurs disparus au cours des massacres de 1994 : les tantes d’Erika, toute la famille de Vincent.

Dans ce saisissant premier roman, la voix d’Erika, d’une scansion fiévreuse, fait le récit d’un amour qui tente de résister à la fatalité tragique héritée du passé. Même lorsque Vincent se sépare d’elle, leur passion charnelle ne faiblit pas, et c’est une femme vibrante de regrets, encore taraudée par le désir, qui rédige ces lettres splendides, puisque sur sa peau « rien ne veut s’effacer ».

Dominique Célis explique l'origine de ce premier roman :

Ce qui a déclenché l'écriture, ce sont les interactions quotidiennes avec les uns et les autres dans la vie réelle et ordinaire. La vie avec en fond sonore, permanent, dans mille nuances ou bien abruptement : la violence du génocide d'hier et son impact sur nous tous. Il y a une constante oscillation entre l'Histoire collective du génocide et ce qu'elle continue à produire sur l'histoire individuelle, intime, de chacun. Je le savais pour le ressentir moi-même et, aussi, pour l'observer régulièrement.

Vous faites la file pour monter dans un bus et un passager dans la queue hurle soudain, reconnaissant dans le chauffeur un ancien génocidaire de sa colline, désormais anonyme à Kigali. Cette oscillation est sans répit et dévastatrice car sa violence attise régu- lièrement les souffrances, la colère et la palette infinie des émotions du chagrin. Progressivement, je me suis demandé comment ancrer cette oscillation dans des personnages concrets, auxquels s'identifier. J'ai choisi d'élaborer un couple, pour questionner cette oscillation.