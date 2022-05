Wendy Holden et les coulisses de la famille royale d'Angleterre

Inspiré de la vie de Marion Crawford, La Gouvernante royale est un formidable roman d’amour, de sacrifice et d’allégeance. On y voit grandir, sous les yeux de Marion, Margaret et Elizabeth.

On y vit de l’intérieur les drames et les joies des Windsor, de l’abdication d’Edouard VIII au glamour du couronnement d’Elizabeth II. On y découvre enfin le destin d’une jeune femme que rien ne prédestinait à vivre dans l’ombre de la famille royale.

Les éditions Albin Michel en proposent les premières pages, en avant-première :

Wendy Holden a été journaliste au Sunday Times, au Tatler et au Mail on Sunday ; et a couvert plusieurs guerres à travers le monde pour le Daily Telegraph. Elle est l'autrice de plus de 30 livres de fiction et de non-fiction, parmi lesquels de nombreux best-sellers internationaux. Elle vit en Angleterre dans une ferme du Suffolk.

La Gouvernante royale est le premier tome d’une trilogie sur les outsiders de la famille royale.