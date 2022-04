Dissipatio H.G. : Guido Morselli, référence de l'anticipation en Italie

Un homme las du monde décide de mettre fin à ses jours au fond d’une grotte. Mais il tergiverse, suspend son geste et ressort de cet antre pour se rendre compte qu’entre-temps, l’humanité a disparu, laissant les maisons vides, les machines désœuvrées et une nature libérée de son joug.

Cette solitude, d’abord séduisant pour ce parfait misanthrope, s’avère plus angoissante qu’il ne l’aurait imaginé. Errant dans ce musée de l’humanité à la recherche d’une explication, le narrateur oscille entre la culpabilité du survivant et la possibilité que son suicide ait réussi : est-ce cela la mort, un monde en panne, une nature impassible et vivace, une solitude vertigineuse dans un temps aboli, faute du repère des autres ?

Cette réédition contient la postface de l’écrivain Filippo d’Angelo, dans une nouvelle traduction de l’italien par Muriel Morelli. L'éditeur nous propose ici d'en découvrir les premières pages :

Guido Morselli est né à Bologne en 1912. Après des études de droit, une rente familiale lui permet de se consacrer à ses deux passions, la lecture et l’écriture. Il est l’auteur de romans et d’essais qui ne furent publiés qu’après sa mort.

Guido Morselli a en effet vu tous ses manuscrits refusés par les éditeurs italiens. Après l’ultime échec de Dissipatio, il met fin à ses jours en 1973. Un an plus tard, les éditions Adelphi le (re) découvrent et publient son œuvre avec un grand succès. Il a été depuis traduit dans plusieurs langues, et en France chez Gallimard, Rivages et L’Âge d’Homme.