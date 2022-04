Le Livre du désert de Theo Clare, à mi-chemin entre Dune et Mad Max

Cette semaine encore et sans grande surprise, les mangas remanient le trio de tête du classement des meilleures ventes avec non pas une, mais trois entrées. À la première place, on retrouve l’édition collector du tome 32 de My Hero Academia (27.416 ex.) suivi de près par le tome 14 de Jujutsu Kaisen, écoulé à 27.265 exemplaires, tous deux chez Ki-oon. Vient ensuite le quatrième tome de Kaiju n° 8 chez Kazé dont 26.047 opus se sont vendus. Cela laisse Joël Dicker et son Affaire Alaska Sanders se faire une place en quatrième position du classement, avec 21.866 lecteurs de plus séduits. Le tome 32 de MHA (17.227 ex.) est de retour pour clôturer le top 5 de cette dernière septaine, cette fois-ci dans sa version classique.