Le pays des phrases courtes : des rires aux larmes

Et pour couronner le tout, elle doit jongler avec ses rôles de mère d’un nouveau-né et de chroniqueuse dans le journal local. Dans ce roman brillant et hilarant, Stine Pilgaard évoque l’aventure en terre inconnue des néoruraux, les relations humaines, les dilemmes et les chemins de traverse des relations sociales.

« Au cours de la lecture du roman de Stine Pilgaard, je me suis entendue rire à haute voix tandis que certaines situations et certains personnages me brisaient le cœur. Une expérience peu commune. La force de ce texte repose sur la vivacité et la tendresse avec laquelle l’autrice réfléchit à la manière dont le lieu où nous habitons définit notre identité et à la liberté dont nous disposons face aux injonctions sociales. Sa verve et son inventivité le distinguent », assure Marie-Pierre Gracedieu, l'éditrice. Le tout dans une traduction de Catherine Renaud.

Les éditions Le bruit du monde nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Stine Pilgaard est née à Aarhus en 1984 et a grandi à Vejlby-Risskov. Elle est diplômée de la Authors’ School en 2010 et titulaire d‘une maîtrise en études danoises et médiatiques d’Aarhus et de l’Université de Copenhague. Le pays des phrases courtes est son troisième roman. Elle est aussi fascinée par les gens et la façon dont ils se parlent et se croisent. Son acuité et sa précision à raconter les scènes « reconnaissables du quotidien » lui ont valu le prix des libraires du Danemark.