Les peurs qui te font peur : apprendre à vivre, sans paniquer

Cette histoire explique aux bambins que les peurs peuvent être réelles ou imaginaires, qu'elles remuent tout notre corps, accélèrent notre petit cœur et nous oppressent très fortement. Mais certaines sont nécessaires pour nous prévenir d'un danger ou, même, nous booster pour nous dépasser!

Nous avons tous des peurs qui nous font peur. On peut en voir certaines, et d'autres non. C'est un sentiment que nous connaissons tous mais, n'aie pas peur, il existe plein de façons de s'en débarrasser ! Abordant les thèmes de l'angoisse, à travers la psychologie infantile, cet album raconte avant tout comment accéder au bonheur, sans être rongé par ses craintes.

Les éditions Evalou nous en proposent ici les premières pages :

Au Royaume-Uni, les livres de Rachel Rooney ont remporté le prix CLPE de poésie ainsi que la médaille Carnegie. Zehra Hiks est une auteure et illustratrice primée qui a étudié aux beaux arts de l’université de Northumbria et le théâtre en Hollande. Le style graphique « maternelle » très coloré de Zehra Hicks accompagne à merveille cette histoire. Ses coups de crayons, presque enfantins mais si pertinents, accordent une intelligence fine au propos pourtant grave qu’est celui de la détresse et de l’angoisse infantile.