Un album illustré pour parler aux enfants de la dépression, cet “inquiétant souci” 

Un enfant heureux rencontre, par hasard, un souci. Sous la forme d’une petite bête malicieuse, ce souci prend de plus en plus de place dans la vie du garçon. Au départ, le souci ne se contente que de petites déconvenues, comme forcer l’enfant à se ronger les ongles, à l’empêcher de jouer avec ses amis, à refuser les desserts qu’il apprécie tant d’ordinaire. Mais, au fur et à mesure que le souci grossit, l’enfant, lui, perd l’appétit, l’envie de ses émissions TV favorites et, bientôt, le sommeil.

Cet inquiétant souci, que rien ne semble pouvoir stopper dans sa progression, prend une place tellement importante dans la vie de l’enfant qu’il devient nécessaire d’aller consulter un « expert en soucis ». Une sorte de docteur pour les soucis.

Mais chez ce docteur, point de vaccin, aucun abaisse-langue, simplement des jeux. Des jeux d’imagination, des ateliers de motricité, des séances de méditation qui vont donner l’occasion d’oublier, l’espace d’un moment, ce fichu souci, voire même, de le faire se rapetisser. Tant et si bien, qu’après la séance de l’expert, et en suivant bien ses conseils, la vilaine chose finit par quitter le garçon.

Lors de la lecture, au fil des pages, on remarque que d’autres soucis enquiquinent d’autres enfants : là, une petite fille en chaise roulante, ici, un autre enfant coincé au sommet du toboggan... autant de situations qui peuvent donner lieu à des discussions...

Les éditions Evalou nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Au Royaume-Uni, les livres de Rachel Rooney ont remporté le prix CLPE de poésie ainsi que la médaille Carnegie. Zehra Hiks est une auteure et illustratrice primée qui a étudié aux beaux arts de l’université de Northumbria et le théâtre en Hollande. Le style graphique « maternelle » très coloré de Zehra Hicks accompagne à merveille cette histoire. Ses coups de crayons, presque enfantins mais si pertinents, accordent une intelligence fine au propos pourtant grave qu’est celui de la détresse et de l’angoisse infantile.