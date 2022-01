Un pays de neige et de cendres : Petra Rautiainen et la mystériuse Laponie

BONNES FEUILLES - Grandeur et misère sociale dans le 9-4, la découverte d’une voix urbaine et explosive. Il y a d’un côté le 9-4 avec ses 40 % de la population qui survit sous le seuil de pauvreté et les autres. Puis il y a son miroir inversé, le 9-4 dans le 9-4, le nueve cuatro. Il se révèle à la nuit tombée et, une fois que vous y avez jeté un œil ou mis un pied, il ne vous quitte plus.