Entrez dans la Tribu de Nathalie Yot 

Elvire et Yann d’un côté, Mina de l’autre. Trois personnages que tout oppose, qui n’auraient sans doute jamais dû se rencontrer. Elvire, violoncelliste de talent ; Yann, prêt à tout pour conserver l’amour de la musicienne ; et Mina, femme de ménage qui cherche à bouleverser son existence. Des parcours différents, des milieux sociaux et culturels éloignés, trois personnalités, trois corps, qui vivent l’expérience de l’autre, avec attirance et répulsion en ritournelle.

Mina, Elvire et Yann, trois personnages en quête d’une vie plus grande, aux frontières des tabous et des interdits. Vivre plus fort, vivre vraiment. Mais les relations établies peuvent-elles réellement évoluer ? Domination et dépendance ne modèlent-elles pas les liens entre les êtres ? Jusqu’où Mina, Elvire et Yann seront-ils prêts à aller pour souder leur relation ? L’un ou l’autre ne se fera-t-il pas manger par les autres ?

Nathalie Yot poursuit la réflexion entamée dans Le Nord du monde, s’interrogeant sur la sauvagerie, la bestialité, les rapports de force, la domination culturelle, la soumission économique, le sexisme.

Nos pulsions nous empêchent-elles d’être humains, ou sont-elles au contraire la preuve même de notre humanité ? Notre humanité ne réside-t- elle pas justement dans notre part de bestialité, que la société tente de normer et de réguler ? Faut-il rester soumis à ces pulsions pour être soi ? Les autres, pour nous aimer, doivent-ils tenter d’y répondre ?

Tout cela constitue un décor à cette histoire, cette comédie humaine, dérangeante au possible, avec cette interrogation essentielle : comment et pourquoi se soumettre à cette mécanique ? Comment trouver sa place ? Correspondre ?

Divisé en chapitres courts, Tribu est un roman percutant, dans une langue volontairement simple et musicale, à la recherche d’un ton proche de l’oralité. Le dynamisme est sans faille : les scènes fortes et denses se succèdent, exerçant une fascination exacerbée par les ellipses.

En voici les premières pages, proposées en avant-première par l'éditeur.

Nathalie Yot est née à Strasbourg et vit à Montpellier. Artiste pluridisciplinaire, chanteuse, performeuse et autrice, elle a un parcours hétéroclite. Elle est diplômée de l’école d’architecture mais préfère se consacrer à la musique puis à l’écriture poétique.

Ses collaborations avec des musiciens, danseurs ou encore plasticiens sont légions. D’abord elle publie deux nouvelles érotiques Au Diable Vauvert (Prix Hémingway 2009 et 2010) sous le pseudonyme de NATYOT. Puis, avec la parution de D.I.R.E (Gros Textes, mai 2011), elle est invitée sur de multiples scènes en France comme à l’étranger pour lire ses textes.

Plusieurs ouvrages suivront, chez Gros textes mais aussi chez MaelstrÖM pour une collaboration avec Charles Pennequin, ou encore aux éditions du Pédalo Ivre avec HotDog, et à La Boucherie littéraire. Après Le Nord du monde, publié en 2018, Tribu est son deuxième roman à La Contre Allée.