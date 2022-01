Adeline Fleury : Voir la jouissance à 35 ans

BONNES FEUILLES – Pour ce début d’année, les éditions Tana présentent le prochain roman de Céléstin Robaglia, en librairie le 3 février 2022. Un récit ancré dans son temps et optimiste, Le Crépuscule des abeilles dépeint avec intelligence, humour et tendresse le lien qui unit deux sœurs jumelles engagées pour un même combat : la défense de la terre et d’un monde plus respectueux du vivant et de la nature.