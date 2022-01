Famille, frères, enfance : Christian Carayon dans Les saisons d'après

Charlotte a 45 ans et vient de perdre son mari d’un cancer long et douloureux. Elle décide de tout quitter pour partir vivre dans une résidence d’auteur à Trébeurden. Elle a déjà écrit deux romans, qui n’ont eu qu’un succès d’estime et lui ont fait perdre son envie d’écrire ; ces neuf mois qui lui sont offerts sont sa dernière chance.

D’autant plus que cette résidence d’auteur, Lighthouse, a été fondée par un très grand et mystérieux auteur de Best-Seller, William-Xavier Mizen, alias WXM dont les romans ont éclairé les derniers jours de son mari, mais sur qui d’étranges rumeurs circulent.

Durant ces neuf mois, entourée de personnages étonnants et attachants, Charlotte doit animer un atelier d’écriture, programmer les films de son choix une fois par semaine, mais va surtout essayer de retrouver l’envie d’écrire et celle de vivre. Elle commence ainsi à s’intéresser à l’histoire de WXM et tenter de comprendre le secret qui se cache derrière Lighthouse et son mécène...

En voici le premier chapitre, proposé par son éditeur :

Christian Carayon est un auteur français, originaire du Sud-Ouest ; agrégé d’histoire, il enseigne en lycée depuis plus de vingt ans. Son premier roman, Le Diable sur les épaules, a été finaliste du prix Ça m’intéresse Histoire. Il a ensuite signé chez Fleuve noir Les Naufragés hurleurs (2014), Un souffle, une ombre (2016) et Torrents (2018). Les Saisons d’après est son cinquième roman.