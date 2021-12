Les portes du paradis.. ou de l'enfer, vues par Quentin Bruet-Ferréol

Californie. Trente-neuf corps sont retrouvés dans une villa de luxe. Uniformes noirs, baskets neuves, draps mauves sur le visage, la mort semble être venue à eux paisiblement, sans aucun signe de lutte. Pourtant, un signal d'alarme clignote sur un ordinateur du premier étage, un mot en lettres capitales : « Alerte rouge ». Vingt ans plus tôt au cœur des années 70, le jeune Barthélemy est au bout du rouleau.

Hippie fauché, il vit sur le canapé d'un copain dans un village paumé d'Oregon après avoir raté à peu près tout ce qu'il a entrepris. Jusqu'au jour où il rencontre Dieu lui-même dans un motel, en la personne d'un quadragénaire charismatique à la voix chantante et aux idées d'un autre monde. Le jeune homme décide de tout abandonner pour le suivre à travers les États-Unis. Mais ce n'est que le début, car ce dieu mystérieux exige l'impossible : Barthélemy doit renoncer à son humanité. S'il y parvient, son maître lui a promis : il lui ouvrira en grand les portes du paradis.

Tout a commencé pour l'auteur le jour où il a découvert un « site internet d'outre-tombe » : celui de la secte Heaven's Gate. Comment le site de ce groupe religieux dont tous les membres s'étaient donné la mort un quart de siècle plus tôt pouvait-il être encore en ligne ? Après avoir réussi à obtenir l'adresse du webmaster et l'envoi d'un premier mail, une réponse lui arrive : « Nous faisions partie du Groupe et pouvons répondre à vos questions ».

Deux personnes maintenaient le site depuis le suicide collectif de 1997. Cette bouteille à la mer est le point de départ de l'écriture de Dieu est un voleur qui marche dans la nuit. Son auteur est parti à la rencontre du mystère Heaven's Gate : à travers cette enquête romanesque, il a retrouvé et dialogué avec plusieurs survivants pendant des années.

Entre roman noir et récit d'initiation, ce livre d'une portée universelle est le premier à raconter l'histoire secrète d'Heaven's Gate. Mêlant la réalité de l'histoire de la secte aux aspects plus fictionnels des aventures individuelles, le roman s'attache à réimaginer l'histoire non plus du point de vue des médias, mais en adoptant celui des premiers intéressés : ses adeptes. Il nous fait entrer à travers eux dans le vertige, le système d'emprise et de manipulation qui conduit, au nom d'une prétendue vision spirituelle, à l'autodestruction individuelle et collective des membres d'une secte.

L'histoire d'Heaven's Gate préfigure notre époque. Elle n'a même jamais été d'autant d'actualité, alors que les phénomènes para-religieux et certaines organisations extrémistes suppléent aujourd'hui de plus en plus fréquemment.

A un vide spirituel et répondent à une quête que ne suffisent plus à combler les religions traditionnelles. Ce processus est implacablement décrit par l'auteur. Il montre comment Heaven's Gate annonce par l'extrême les tensions qui agitent nos sociétés sur des questions aussi sensibles que : o la non-binarité sexuelle ou le mouvement Childfree : certains de ses adeptes ont même préféré être castrés plutôt que d'être genrés homme ou femme, ou de se reproduire...

L'impact d'internet : c'est la première secte de l'âge d'internet, et ses méthodes de recrutement et d'influence sont au cœur des problématiques d'aujourd'hui, avec la résurgence de néo-gourous et du cyber-complotisme. o la montée des mouvements sectaires autour du développement personnel et du bien-être : les adeptes d'Heaven's Gate ont séduits de nombreux membres en promettant une transformation individuelle totale par l'alimentation et le travail sur soi.

L'éditeur vous en propose ici les premières pages en avant-première :

Né en 1986, Quentin Bruet-Ferréol travaille dans la presse et la communication. Spécialiste des pratiques marginales, il est le fondateur de Tryangle, un cabinet de curiosités spécialisé dans les objets sectaires et ésotériques. Dieu est un voleur qui marche dans la nuit (Bouquins, 2022) est son premier roman.

Extraits : découvrir les romans de la rentrée d’hiver 2022