Gonçalo Tavares : la peste, ou le journal de l'année Covid

Les lecteurs de Tavares retrouveront dans ce journal les caractéristiques du style si particulier de l'auteur : des phrases courtes, un mélange de considérations philosophiques, avec références aux auteurs phares du XXe siècle aussi bien qu'à la culture populaire, de surprenants rapprochements, des anecdotes de la vie quotidienne.

À cela s'ajoute l'énoncé de faits véhiculés par les médias : statistiques de contamination, d'hospitalisation, de décès, déclarations d'hommes politiques, de personnalités du monde de la culture, de travailleurs de la santé, mais aussi des messages d'amis, des phrases entendues dans l'espace public ou des nouvelles de la blessure à la patte de son chien, Roma.

Les citations ou évocations des multiples lectures de l'auteur, les musiques qu'il écoute sont autant de collages qui donnent à l'ensemble une tonalité irréelle, un sentiment d'étrangeté inquiétante d'autant plus troublant que bien des nouvelles qui nous avaient alors frappés sont déjà sorties de notre mémoire.

Au fil des jours, Tavares se laisse aller à sa propre fantaisie, à ses réminiscences littéraires ou philosophiques souvent étonnantes. Il n'argumente pas et se contente de juxtapositions souvent saugrenues, excessives, typiques du monologue intérieur.

Comme l'écrit Tavares dans ses notes initiales, datées d'avril 2021, le premier choc, en 2020, n'est pas comparable à celui de 2021, à l'occasion duquel la réaction fut plus « marécageuse et indéfinissable ». « Le premier choc a une puissance qui ne peut se répéter. » La fin du monde est reportée sine die, mais l'imagination de Tavares et son sens de la trace historique nous sont précieux.

« Au cours de ces semaines de 2020, mon attention latérale a été mise en suspens et une tension surgit pour ne plus s'éloigner. [...] le seul véritable moyen de capter l'électricité, un brin démoniaque, de cette période était de l'écrire ». Ce témoignage brillant et poignant nous aidera à ne pas l'oublier.

L'éditeur vous en propose ici les premières pages en avant-première (Trad. Élodie Dupau) :

Né en 1970, en Afrique occidentale portugaise, Gonçalo M. Tavares a d'abord été professeur d'épistémologie à l'université de Lisbonne. Auteur prolixe depuis 2001 - romans, poésie, pièces de théâtre, essais et ouvrages mélangeant plusieurs genres littéraires -, il est devenu l'une des voix majeures de la littérature lusophone et il est considéré au Portugal comme le plus brillant écrivain de sa génération. Traduit dans le monde entier, Il a obtenu en 2010 le Prix du meilleur livre étranger pour Apprendre à prier à l'ère de la technique (Trad. Dominique Nédellec).

