Le Monde des Martin : Jean-Pierre Martin à la recherche des origines

En cette semaine, bande dessinée et jeunesse occupent solidement les premières places. Astérix et son Griffon passent la barre des 522.653 exemplaires vendus, depuis la sortie de l’album, ce 21 octobre. De son côté, Goldorak continue sur sa belle lancée (42.294 exemplaires). Et dans la foulée, Mortelle Adèle se paye le luxe de dépasser le Cochon de Noël, conte jeunesse de JK Rowling.