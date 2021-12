Blond comme les blés, de Sjòn : une banalisation de la radicalisation

Reykjavik, après la Seconde Guerre mondiale.

Gunnar Kampen est “un jeune homme travailleur et attentif qui se passionne pour l’histoire de l’humanité et de sa nation”. Il a une mère et deux sœurs qui l’aiment depuis l’enfance et lui-même est un frère et un fils attentionné.

Au printemps 1958, il fondera un parti politique nationaliste et se consacrera à l’organisation internationale du mouvement néo-nazi, en pleine croissance. Dans un texte qui oscille entre une mosaïque d’images d’enfance poétiques, une correspondance qui suit l’évolution d’un engagement politique, et la création d’un parti d’extrême droite, Sjón examine le parcours d’une vie, d’une époque et d’une radicalisation rythmée par la simplicité absolue de son quotidien.

Faux thriller où le protagoniste meurt dès le premier paragraphe, Blond comme les blés est une œuvre limpide, un écho de la banalité du mal d’Hannah Arendt sous les apparences d’un roman nordique. Un livre troublant et terriblement actuel par l’un des plus importants auteurs islandais contemporains.

L’éditeur nous en propose ici les premières pages.

Sjòn est né à Reykjavik en 1962. Romancier, poète, artiste et parolier de Björk, il a reçu divers prix et distinctions au cours de sa carrière, dont le Prix de la littérature nordique en 2005 et le Prix de littérature islandaise en 2013. Son œuvre est publiée dans plus de 30 langues.

