Concrete Rose : Angie Thomas revient 18 ans avant The Hate U Give

1998. Maverick, 17 ans, vit dans le quartier noir défavorisé de Garden Heights. Lycéen peu assidu, il a déjà un pied dans les gangs : fils d’un baron de la drogue en prison, il deale avec son meilleur ami King pour le gang des King Lords. Cet argent lui permet d’aider sa mère, qui l’élève seule et ignore ses activités de dealer. Entouré par sa petite amie Lisa et par son cousin Dre qu’il adore, sa vie tient sur un fragile équilibre, qui le satisfait.

Elle vacille le jour où il apprend que le bébé de l’actuelle petite amie de King est en réalité son fils – ils avaient eu une courte aventure auparavant. Le sachant, elle lui abandonne l’enfant, et Mav se retrouve tout à coup responsable de ce petit être qui dépend de lui en tout.

Heureusement, s’il doit affronter la colère de Lisa, sa mère l’épaule et l’aide à trouver un boulot de nettoyage et jardinage chez un voisin du quartier, Mr Wyatt, pour subvenir aux besoins de l’enfant. En plus du lycée et de son nouveau rôle de père, ce boulot lui prend tout son temps et couvre à peine le nécessaire. Cependant, Mav sait qu’il doit faire un choix : s’il veut être un bon père, il doit abandonner les gangs. L’argent certes abondant de la drogue vaut-il le risque d’être tué ou emprisonné, et de ne jamais voir grandir le petit Seven? D’autant que Lisa découvre qu’elle est également enceinte…

Mais quand on est « né » dans le trafic de drogue, on n’en sort pas si facilement. Sauf sa mère et Lisa, sauf Mr Wyatt pour qui il travaille, tout le monde attend de Mav qu’il prenne la relève de son père : la société, les gangs… et son pote King, le premier, qui a l’ambition de devenir un Lord. Lorsque son cousin Dre est tué dans la rue par un gang rival, l’engrenage se met en place, et Mav se retrouve piégé : un homme d’honneur venge sa famille – impossible pour lui de ne pas se lancer sur la piste du tireur.

Pourtant, petit à petit, porté par ceux qu’il aime, Mav va trouver le courage de déposer son arme et lâcher le trafic ; même si le chemin est ardu, il va oser choisir de devenir l’homme qu’il souhaite être pour sa famille.

En voici les premières pages, en avant-première :

Angie Thomas vit dans le Mississippi. Fan de rap, elle est diplômée d’écriture créative. The Hate U Give – La haine qu’on donne, son premier roman, a connu un immense succès aux États-Unis et en France, a été couronné du prix Libr’à Nous et a été adapté au cinéma.