Départ de feu, d'Adrien Gygax : La Why generation

BONNES FEUILLES - Et si l’ignorance et la barbarie avaient reculé, ne fût-ce qu’un instant ? Et si, au cœur de l’horreur des combats, dans la poussière grise, deux guerriers avaient pu s’entendre ? Qu’auraient eu à se dire un officier “indigène” et un officier de la Wehrmacht ? Un huis clos dense, humain et tragique.