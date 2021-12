Graeme Macrae Burnet, un suicide, Une Patiente

Jusqu’au jour où elle découvre le cas de « Dorothy » dans le livre d’un célèbre psychanalyste, Collins Braithwaite. Et y reconnaît, sans doute possible, la vie de Veronica. Pour en savoir plus, elle décide d’entamer une thérapie auprès de Braithwaite, sous une fausse identité : Rebecca Smyth. S’engage alors entre elle et le thérapeute un jeu aussi pervers que passionnant, à l’issue incertaine.

Après une virée écossaise (L’Accusé du Ross-shire, finaliste du Man Booker Prize 2016) et ses incursions simenoniennes en terre alsacienne (La Disparition d’Adèle Bedeau, L’Accident de l’A35), c’est dans le Swinging London que nous entraîne Graeme Macrae Burnet avec ce roman hitchcockien en diable. Jouant avec une rare maestria sur la frontière entre fiction et réalité, il piège ses personnages et ses lecteurs dans un labyrinthe de faux-semblants aux dimensions vertigineuses.

Graeme Macrae Burnet est né à Kilmarnock, il a travaillé quelques années comme professeur d'anglais à Prague, Bordeaux, Porto et Londres, avant de revenir à Glasgow et de travailler pendant huit ans pour diverses sociétés de télévision indépendantes. Il est diplômé en littérature anglaise et en études de sécurité internationale des universités de Glasgow et de St Andrews. Une patiente est traduit par Julie Sibony.

