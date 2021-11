Nous sommes l'incendie : l'Amérique brisée de Steph Cha

Trente ans plus tard, Grace Park, élevée dans une famille d’origine coréenne, se sent parfaitement intégrée dans son pays. Au point de reprocher à sa sœur, Miriam, son engagement contre le racisme. À quoi bon faire des vagues, quand leur communauté n’est même pas concernée ?

Un drame familial va cependant lui faire perdre toutes ses illusions. Alors qu’un nouveau crime raciste embrase la ville, les destins de Shawn et de Grace vont se croiser de la manière la plus inattendue qui soit. Avec Nous sommes l’incendie, Steph Cha s’inspire d’une histoire vraie, le meurtre de Latasha Harlins en 1991, pour aborder l’irrémédiable fracture sociale et raciale de son pays.

Ce faisant, elle montre qu’il n’y a ni réponses simples ni conclusions évidentes quand on s’intéresse, avant tout, à l’humain. En voici les premières pages, en avant-première :

Steph Cha est née dans la vallée de San Fernando et vit à Los Angeles. Ses articles sont publiés dans The L.A. Times, USA Today et The L.A. Review of Books. Nous sommes l’incendie a été récompensé par le California Book Award et le L.A. Time Book Prize, traduit en français par Caroline Nicolas.

« Nous sommes l’incendie est une immersion tout en tension dans les soubassements raciaux de Los Angeles... Sous la plume de Steph Cha, de simples hommes de chair et d’os luttent dans l’ombre écrasante des drames et gros titres qui définissent une ville. » - The L.A. Times

