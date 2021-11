Le Syndrome du golem : Mikael Hirsch revisite Frankenstein

Écoutez plutôt : ouvre ce bal étrange «L’Institut», première partie, où l’histoire d’Arnaud Vogel, placé par son père, à l’heure de l’avènement des « rouges » en 1981, tel au coffre un lingot de platine, dans un institut suisse confidentiel où s’éduque l’élite de demain, celle qui parlera l’espéranto dont les trois prophètes : Ludwik Zamenhof, le fondateur, Petr Ginz, le martyr, et Peter Lantos, le mécène sont les saints tutélaires.

Scout quatre étoiles, il y vit au grand air et à la dure parmi d’autres ados, petite escouade que couvent à la trique Jonathan et le couple Eggenberger. Trio qui disparaît subitement un jour, rapté par un hélicoptère. Arnaud prend alors l’ascendant sur un groupe dont il organise la survie de plus en plus âpre et sauvage, une épreuve initiatique que couronne l’apparition soudaine, en pleine montagne helvétique, d’un yeti assassin.

S’articule à cette petite saga vernienne la sombre histoire de Petr Ginz, juif espérantiste tchèque, qui tente, vaine- ment, de contrer l’effroyable destin des siens en invoquant les grandes icônes de l’imaginaire dont ce golem moderne, grand piétineur de cités, qu’est le King Kong de Schoedsack et Cooper.

Vient se coudre à cette tragédie la geste fantastique, au cœur du Tibet secret et sur la route mystique du mont Kailash, de deux alpinistes, Heim et Gansser, dont la quête aboutira, parmi les ruines d’une cité perdue, à la découverte d’un anthropoïde singulier, chaînon manquant mélancolique et furieux qu’ils ramèneront en Europe pour le lâcher en pleine nature.

L’ultime partie, « La Communauté» livrera de ce triptyque halluciné quelques clés d’interprétations et d’explicitations. Trois parties qui échappent à toute disparate pour laisser circuler entre elles, liées par les thèmes des rapports entre réel et imaginaire, le destin européen et l’histoire de cette grande utopie qu’est l’espéranto, une énergie narrative remplie de ferveur, de mystère et de merveilleux.

En voici un extrait, en avant-première :

Mikaël Hirsch a passé son enfance entre Belleville et la Suisse.Très tôt, il a baragouiné divers dialectes avant de finir par étudier les langues. Ne s’intéressant qu’à la littérature, il était très mal parti dans la vie. Maintenant que sa jeunesse est derrière lui, l’arrivée semble tout aussi hasardeuse.

