Boubou en était sûr : la déconfusion des sentiments

Un matin, Boubou se réveille frappé par l’évidence de ses sentiments pour Nadia. Il attrape une feuille, écrit précipitamment les mots « J’en étais sûr ! » et charge son rat, Fromage, de lui porter la lettre. Quand Nadia découvre le message, elle n’est pas certaine de comprendre...

Boubou fait une seconde tentative et cette fois, Nadia comprend, elle rougit de bonheur : elle ressent la même chose ! Elle confie sa réponse à Fromage qui galope vers Boubou. Mais celui-ci a soudain trop peur de la lire...

Le quiproquo devient imbroglio sous le regard consterné de leur messager. Lassé par leur cirque, Fromage décide de prendre les choses en main...

En voici un extrait, en avant-première :

Karen Hottois est née en 1978 en Haute-Savoie. Diplômée de l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy, elle est autrice jeunesse et directrice de casting. Dans ses his- toires fantaisistes et mélancoliques, elle confronte ses per- sonnages aux grands tourments et questionnements de la vie. Elle est publiée chez MeMo, Didier jeunesse, au Seuil et chez Albin Michel Jeunesse. Elle vit à Paris.

Émilie Seron est une illustratrice belge. Elle a publié ses al- bums chez Casterman et Pastel. Ses images à l’aquarelle et à la gouache dévoilent un univers singulier truffé de détails étranges. Elle collabore également avec la presse (Victoire, le Soir, le Vif, le Ligueur et Courrier international) et parti- cipe régulièrement au fanzine Cuistax. Elle vit à Bruxelles.

DOSSIER - Extraits : découvrir les romans de la rentrée d’hiver 2022