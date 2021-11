Braconniers, d’Alessandro Cinquegrani : « Le chant d’une vie consumée »

Braconniers est un monologue, construit sur un certain nombre de répétitions compulsives, flux de conscience et de souffrance d’un homme, Augusto, qui vit avec sa femme Elisa dans une maison abandonnée, située près d’une voie sans issue dans une région non spécifiée du nord-est de l’Italie, sur les rives d’un fleuve qui transmet les échos de guerres lointaines et de braconniers qui s’y cachaient pour échapper à la loi.

Un homme qui est obligé de se lever à l’aube tous les matins pour aller voir sa femme qui est allongée sur la voie ferrée, juste après un virage serré, prête à se faire décapiter. Elle veut mourir, la vie n’est plus pour elle, mais en réalité elle est déjà morte, elle ne fait que respirer mais ne ressent rien, absolument rien pour tout ce qui se passe autour d’elle.

Derrière ce couple se cache la perte d’un fils, mort dans des circonstances mystérieuses alors qu’il n’avait que dix-huit mois, et les très nombreux secrets enfouis au fond du passé de cet homme, et surtout dans les méandres de sa psyché et de sa famille, composée d’un père violent et alcoolique ayant une prédilection particulière pour le fascisme, une mère catholique qui dépasse de loin les limites de la bigoterie, et un frère presque mortellement blessé par ce même père…

Devant le regard morne d’Elisa, attendant que le train qui ne passera jamais sur cette voie morte lui fasse « rouler sa tête en bas de la digue », Augusto raconte sa vie et ses tragédies, qui sont en même temps une allégorie de l’histoire du dernier siècle de l’Italie.

Les éditions do et ActuaLitté vous proposent d’en découvrir un extrait avant sa parution en librairie le 11 janvier 2022 :

Né à Trévise en 1974, Alessandro Cinquegrani est chercheur en littérature comparée à l’université Ca’ Foscari de Venise, il a publié des œuvres de critique littéraire : La partita a scacchi con Dio (il Poligrafo, 2002, lauréat du prix Gesualdo Bufalino), Solitudine di Umberto Saba (Marsilio, 2007), Letteratura e cinema (La Scuola, 2009). Il est traduit en français pour la première fois avec ces Braconniers, son premier roman, publié en Italie en 2013, sélectionné la même année pour le prix Strega et finaliste du prix Calvino.

Laura Brignon est traductrice. Parmi ses plus récentes traductions : de Claudio Morandini, aux éditions Anacharsis : Les Oscillants, 2021 ; Les Pierres, 2019 ; Le chien, la neige, un pied, 2017 ; de Fabiano Massimi, L’Ange de Munich, Albin Michel, 2021 ; de Giulia Caminito, Un jour viendra, Gallmeister, 2021 ; d’Alice Milani, Marie Curie, Cambourakis, 2019.