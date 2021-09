Un documentaire consacré au romancier israélien Amos Oz

Le réalisateur israélien Yair Qedar retrace, sur une heure, le destin romanesque d’un des grands maîtres du roman de nationalité israélienne. Celui, d’abord, d’un enfant unique et aimé se surpassant pour ne pas décevoir ses parents, jusqu’au trou noir, à 12 ans : le suicide de sa mère, moment de bascule qu’il raconte dans son roman autobiographique : Une histoire d’amour et de ténèbres (traduit par Sylvie Cohen), paru en 2003.

De sa jeunesse au kibboutz à sa gloire littéraire, l’auteur de Mon Michaël — le Madame Bovary israélien — « n’a cessé de tenter de vivre avec cette incompressible douleur, se glissant, dans son absolu chef-d’œuvre Une histoire d’amour et de ténèbres, derrière la fenêtre de sa mère pour l’apprivoiser ».

Un documentaire au fil d’entretiens enregistrés avec sa biographe et amie, Nurith Gertz, de témoignages de ses proches — membres de sa famille, amis et hommes politiques et d’extraits de ses textes. Une grande richesse de sources pour offrir au spectateur une immersion dans l’œuvre et la psyché de l'auteur.

Nés le 4 mai 1939 à Jérusalem, ses parents avaient émigré en Palestine dès le début des années 1930. Le jeune Amos Klausner rejoint le kibboutz de Houlda à l’âge de quinze ans. C’est à cette époque qu’il adopte le nom d’« Oz », qui signifie « force » en hébreu. Engagé à gauche, il se prononce en faveur des Accords d’Oslo et joue de son influence auprès de Shimon Pérès pour la réussite de cet espoir de paix. Il soutient également le dialogue avec l’OLP de Yasser Arafat, et milite activement pour une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien.

Il est l’auteur de 18 ouvrages en hébreu, traduits dans le monde entier. On retiendra surtout son roman autobiographique, Une histoire d'amour et de ténèbres, adapté pour le cinéma par l’actrice Natalie Portman en 2015, et La Boîte noire, prix Femina étranger 1988. Il a également été professeur de littérature à l’université Ben Gourion de Beer-Sheva.

Dans son autobiographie Quelque chose déguisé en amour publiée en février 2021, sa fille Galia Oz relate les violences familiales, dont elle et sa mère Nili auraient fait l’objet. Les deux autres enfants d’Amos Oz, comme sa femme Nili, affirment de leur côté ne pas avoir vécu ce que raconte la fille du romancier.

