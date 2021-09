Viet Thanh Nguyen : Le Dévoué, trafic de cannabis et guerre de gangs

Mais très vite, ils se retrouvent au cœur d’une brutale lutte de territoire entre dealers algériens. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Bon et lui apprennent que l’homme masqué, leur tortionnaire au camp de rééducation, serait lui aussi à Paris et occuperait un poste important à l’ambassade du Vietnam...

La suite très attendue du Sympathisant. On retrouve le fameux agent double, plongé dans le Paris des années 80, sa faune interlope, ses philosophes marxistes et sa place de la Bastille... Chef-d’œuvre d’inventivité et de drôlerie, Le Dévoué est aussi un grand roman politique sur l’identité et sur l’Histoire qui n’en finit pas de nous rattraper.

Les éditions Belfond en proposent ici les premières pages du roman, traduit par Clément Baude.

Viet Thanh Nguyen est né au Vietnam en 1971. Après la chute de Saïgon, il fuit le pays avec toute sa famille et rejoint les États-Unis. D’abord réfugiés dans un camp en Pennsylvanie, les Nguyen s’établissent en Californie. Le Sympathisant (trad. Clément Baude), son premier roman, s’impose dès sa sortie comme un immense succès critique et commercial, finaliste des plus grands prix littéraires et consacré par le prix Pulitzer, le prix du Meilleur livre étranger et le Translation Prize.

Il est également l’auteur d’un essai, Jamais rien ne meurt (trad. Valérie Bourgeois), et d’un recueil de nouvelles, Les Réfugiés (trad. Clément Baude). Diplômé de Berkeley, Viet Thanh Nguyen est professeur à l’université de Los Angeles.