Patrick Besson signe un Petit éloge amoureux de la librairie

Cette nouvelle collection, dirigée par Christian Authier, a vocation à confier à des écrivains un sujet, « un lieu de mémoire » comme l’appelle Pierre Nora, qu’il soit géographique (Toulouse par exemple qui paraît aussi le 9 septembre) ou généraliste, tel la librairie, mais aussi bientôt le cinéma avec Eric Neuhoff, la salle de concert, le café…

Avec ce Petit éloge amoureux de la librairie, Patrick Besson nous entraîne à la découverte ou la redécouverte de ce lieu qui a été l’un des épicentres de sa vie et de celle de beaucoup d’entre nous. Il revisite ainsi toutes les librairies de son existence de lecteur et d’écrivain : de Montreuil, ville de son enfance et de son adolescence, à Paris ou Nice en passant par des détours à l’étranger. À Moscou, on découvre la librairie installée en face de l’ancien siège de Loubianka. À Brazzaville, c’est sur des trottoirs que l’on improvise ce ballet autour du livre qui ne connaît pas de frontières ni de passeports.

Au gré d’un voyage sensible, tout à tout cocasse et tendre, mêlant l’intime et l’universel, l’écrivain grène des souvenirs, des sensations, des rencontres, des portraits. L’amour de la littérature et le temps qui passe accompagnent cet hommage à des lieux renfermant une part essentielle de la mémoire du monde.

Une histoire, la sienne et la nôtre, défile sous nos yeux et entre les pages d’un Petit éloge amoureux appelé à trouver sa meilleure place… dans les librairies.

Les éditions Privat et ActuaLitté vous proposent d’en découvrir les premières pages, avant sa parution en librairie le 9 septembre 2021 :

Ecrivain et journaliste, Patrick Besson a publié plus de 80 livres parmi lesquels Lettre à un ami perdu (prix Cino-Del-Duca), Dara (Grand Prix du roman de l’Académie française), Les Braban (prix Renaudot), Le Milieu de terrain (prix Antoine-Blondin) ou récemment Nice-Ville.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles