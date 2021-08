Le loup, l’épée et les étoiles, de Lola Lafon : la vie en pagaille 

Cet ouvrage rassemble pour la première fois les contributions de Lola Lafon à l’hebdomadaire Le 1, offrant l’opportunité au lecteur d’apprécier la plume et l’esprit aiguisé de la romancière sur des sujets aussi variés que la vie confinée (« Le rien et l’immensité »), Facebook (« Le loup, l’épée et les étoiles »), la gauche (« Fini de pleurnicher ») ou encore le sexisme (« Le jeu de la marchande »).

Avec, en prime, le portrait d’Émilie Lamotte, figure oubliée du combat pour la liberté des femmes.

Les éditions Gallimard et ActuaLitté vous proposent d’en découvrir les premières pages, avant sa parution en librairie le 16 septembre 2021 :

Romancière et musicienne, Lola Lafon est notamment l’auteure de La Petite Communiste qui ne souriait jamais (Actes Sud, 2014) et, plus récemment, de Chavirer (Actes Sud, 2020)



Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles