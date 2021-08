La littérature sous toutes les coutures, au programme de France Inter

« Pluralisme, proximité, interactivité sont donc pour nous les mots clés de cette saison politique qui s’annonce et qui pour autant ne doit pas occulter tout ce qui fait le sel de la vie, l’humour, le gai savoir, l’ouverture au monde, la vie culturelle et artistique ou le champ de la philosophie », a annoncé Laurence Bloch.

De l’information, de la musique, des podcasts, des questionnements au quotidien : France Inter propose ainsi de nouvelles émissions à découvrir dans quelques jours à peine. Parmi ce panel de nouveautés prévues pour l’automne, voici celles qui porteront sur la littérature, de près comme de loin…

RADIO : Poésie, affinités culturelles et Proust au programme de France Culture

L’heure philo — le vendredi à 20h, avec Patricia Martin

Le vendredi soir, place à la philosophie. Un nouveau rendez-vous proposé par Patricia Martin pour (re)découvrir des auteurs et des textes, mieux lire et décrypter notre époque, prendre du champ et laisser parler l’universel.

L’embellie — le dimanche à 10h, avec Eva Bester

Pendant une heure, Eva Bester, qui s’est intéressée à la mélancolie pendant 8 ans, sonde ses invités sur leur façon d’habiter le monde, en explorant autant le rapport qu’ils entretiennent avec la société qu’avec eux-mêmes.

Emaillé de recommandations culturelles (livres, films, idées...), chaque entretien est l’occasion de transmettre à l’auditeur un véritable « kit pour affronter le monde », avec comme mot d’ordre : œuvrer plutôt qu’endurer.

Livre et châtiment — le dimanche à 17h, avec Clara Dupont-Monod

La littérature n’est pas qu’une affaire de sérieux. C’est la raison pour laquelle Clara et sa bande de chics filles : Cécile Coulon, Elodie Emery, Constance et Liliane Roudière animent cette fin d’après-midi du dimanche pour mieux chahuter les grands classiques, revisiter les œuvres, mieux les aimer et révéler leur modernité.