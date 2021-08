Les Filles de Dad : sitcom familiale signée Dupuis, au Forum Cartoon 2021

« Le Forum Cartoon est une formidable occasion de présenter cette nouvelle série drôle, moderne et rafraîchissante à de potentiels nouveaux partenaires », indique Caroline Audebert, Directrice Générale du pôle production audiovisuelle de Média-Participations.

« Si la BD de NOB est un très grand succès, ce n’est pas un hasard. Son regard plein d’humour sur ce père célibataire prenant plaisir à s’occuper de ses quatre filles est terriblement réjouissant. Pouvoir l’adapter pour en faire une sitcom portée par le regard des enfants, à la fois tendre et sans pitié sur leur vie agitée de famille moderne, est une incroyable opportunité et un vrai plaisir » ajoute-t-elle.

« Nous avons hâte de proposer cette série pleine de tendresse et d’humour à nos téléspectateurs. En tant que première chaîne jeunesse de France, il est très important pour Gulli de mettre en lumière tous les modèles de familles, modernes et atypiques. Les Filles de Dad, dans laquelle un papa s’occupe seul de ses quatre filles, nous permet de passer des messages forts comme celui de l’égalité des genres. C’est aussi l’occasion de mettre en scène quatre sœurs aux caractères bien trempés, d’en faire des héroïnes mixtes et comiques qui permettent à toute la famille de se reconnaitre et s’y retrouver », souligne Coralie Boitrelle-Laigle, directrice des programmes jeunesse Groupe M6.

Alors que la BD porte la vision de Dad, la série d’animation destinée aux 6-11 ans, se situe en effet du point de vue de ses quatre filles : Pandora dite Panda, 18 ans, Ondine, 12 ans, Roxane, 8 ans et Bérénice dite Bébérénice, 1 an. Leurs mères aimantes, mais très occupées, les ont confiées à leur père, quarantenaire célibataire qui les élève avec amour au quotidien.

Chez les filles de Dad, chaque journée est l’occasion de mettre en avant les contradictions entre la théorie (santé, éducation, morale…) et la pratique au jour le jour (irruption de boutons, limitation du temps d’écran, dissimulation des mauvaises notes…), de rappeler qu’il n’y a pas qu’un seul modèle d’épanouissement dans la vie et de montrer qu’à chaque âge, la façon d’aborder et de résoudre les problèmes est différente et passionnante.

« La série fait rire et divertit tout en soulevant les questions existentielles du “vivre, être et faire ensemble ", par-delà les différences, dans un monde qui change et où l’on a besoin de reconstruire des repères collectifs – bref, nous avons tous quelque chose en commun avec ces “ Girls " » précise Daniel Klein (Paf le Chien !, Les Dangers…), le réalisateur de la série.

La BD créée en 2014 compte sept albums et un hors-série, Le Manuel de Dad, parus chez Dupuis. Elle a déjà été vendue à plus de 560 000 exemplaires, uniquement pour la version francophone, et traduite en 7 langues : espagnol, italien, anglais, chinois, néerlandais, croate et serbe.