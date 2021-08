Tu aimeras ce que tu as tué, de Kevin Lambert : image de l’enfance et fantômes du passé

Faldistoire s’ennuie tellement à l’école qu’il a juré la perte de sa ville.

Bel édifice de pelouses et de béton, Chicoutimi cultive derrière ses murs l’hypocrisie et les vices de ses habitants. Quand la petite Sylvie meurt dans un accident de déneigeuse, une série d’actions en chaîne fait tomber le vernis de la normalité. Une nouvelle réalité émerge : celle des enfants morts qui reviennent en vie pour hanter la ville et prendre leur revanche.

Faldistoire donne le signal de la révolte. Dans les cahiers d’écoliers comme dans la forme des nuages, il lit les signes qui annoncent la n de Chicoutimi. Entre coups de poing et coups de bassin, il prend la tête de la conjuration. Sa ville sera l’épicentre de l’apocalypse.

Dans un style punk étrangement poétique, Kevin Lambert dévoile les fantômes d’une société urbaine, où la différence est considérée comme une menace à l’ordre établi.

Les éditions Le Nouvel Attila et ActuaLitté vous proposent d'en découvrir les premières pages, avant sa sortie en librairie le 3 septembre :

Kevin Lambert a grandi à Chicoutimi (Québec). Il poursuit à l’Université de Montréal un doctorat en création littéraire sous la direction de Catherine Mavrikakis. Très impliqué dans la scène littéraire québecoise, il a été libraire au Port de tête, et participe aux revues Moebius et Spirale, ainsi qu’à plusieurs émissions de Radio Canada. Querelle, son premier roman paru en France, a gagné le prix Sade et été naliste du prix littéraire du Monde et du prix Médicis.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles