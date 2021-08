L’Arche de mésalliance, de Marin de Viry : hommage à la vie et ses possibilités oubliées 

Homme de tradition, aristocrate et catholique, Marius vit à Paris et travaille à la Défense chez MBP, fleuron international du « développement durable ». Le PDG de l'entreprise le met en concurrence avec Priscilla – trentenaire intelligente, anglaise et féministe – pour l'obtention du poste très convoité de directeur général. Mais la lutte programmée entre Marius et Priscilla ne va pas se dérouler comme prévu...

Avec la complicité d'un certain Sean, Marius et Priscilla scellent une alliance et orchestrent une stratégie pour flouer leur direction. Mais, par delà le cynisme de la démarche, ils vont se découvrir sous un jour bien différent.

Marin de Viry manie à la perfection l'art de la satire.

À l'instar de plusieurs grands auteurs contemporains (Michel Houellebecq, Frédéric Beigbeder ou Jérôme Garcin) qui apprécient son écriture, il épingle les travers d'une époque et d'un milieu professionnel clos. L'Arche de mésalliance invite le lecteur à préférer la liberté et les plaisirs des « choses de la vie » aux engagements et servitudes (plus ou moins) volontaires.

avant sa sortie en librairie le 25 août

Marin de Viry est notamment l'auteur du Matin des abrutis (J.-C. Lattès, 2008) et de Mémoires d'un snobé (Pierre-Guillaume de Roux, 2012).

