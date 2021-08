La Cité de mon père, de Mehdi Charef : la vie rêvée en HLM 

Après Rue des Pâquerettes et Vivants, La Cité de mon père vient clore la trilogie de Mehdi Charef sur son enfance et son adolescence. Tandis que les deux premiers tomes revenaient sur la vie dans le bidonville puis dans la cité de transit, celui-ci prend place dans le HLM, tant attendu, espéré, rêvé et fantasmé. Enfin la famille venue d’Ouled Charef en 1962 vit dans un logement digne, propre, confortable ; enfin, le père, qui a imposé aux siens l’exil et la boue, peut être fier de ce qu’il a accompli.

Mais alors que les années 1970 démarrent en fanfare, Ahmed, qui commence à travailler à l’usine, n’est intéressé que par les cheveux longs, le rock venu d’Amérique, les boîtes et, surtout, le vent de révolte qui souffle dans le monde.

J’ai ma chambre. Une chambre à moi seul. Mes sœurs, mes frères occupent les autres. Dix ans que j’attendais d’avoir mon refuge, ma tanière, mon île. Je vais pouvoir ranger des choses qui étaient enfouies dans des cartons, des sacs, une grande valise. Je vais m’acheter un tabouret et une table pour écrire, dessiner, écouter de la musique, mes disques... François Béranger, Pierre Colombo, Neil Young, tous les Tachon, Janis Joplin, Rocky Gallagher, les Floyd, Francesca Solleville, l’album blanc des Beatles, Jimi Hendrix... Où que je pose les yeux, cette chambre, ma première chambre, c’est moi. À la poignée de la fenêtre pend une écharpe piquée au stand du Chili à la fête de l’Huma avec ce cri sur un fond rouge : « Pueblo unido jamas sera vencido. » Des vinyles partout, de la moquette. Des affiches de films sur les murs, Il Bidonne, le film de Fellini, et Le Voleur de bicyclette, Gare centrale de Chahine et surtout, plus noir que les yeux d’Anna Magnani, Los Olvidados. J’aurais bien collé sur la porte des photos d’actrices dénudées, mais il y a ma mère.

Les éditions Hors d'atteinte et ActuaLitté vous proposent d'en découvrir les premières pages :

Auteur du célèbre Thé au harem d’Archi Ahmed, paru en 1983 et auto-adapté au cinéma l’année suivante dans une production de Costa-Gavras (César du meilleur premier film), Mehdi Charef a publié cinq autres romans, au Mercure de France et chez Hors d’atteinte, et réalisé dix films, dont Cartouches gauloises (2007) et Graziella (2005). Il a obtenu le Prix littéraire de la Porte dorée 2020 pour Rue des Pâquerettes (Hors d’atteinte, 2019).

