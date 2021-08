Une Grande Dictée organisée dans l'espace, avec Thomas Pesquet

Le musée de l’Air et de l’Espace et France Culture font leur rentrée scolaire en coorganisant la première Dictée de l’Espace avec La Dictée Géante. Avec la participation de Thomas Pesquet, astronaute de l’Agence Spatiale européenne, Rachid Santaki, fondateur et producteur de La Dictée Géante, et Olivia Gesbert, productrice à France Culture.

La première Dictée de l’Espace avec La Dictée Géante se déroulera au musée de 15h à 15h30. Près de 1000 personnes sont attendues pour cet événement gratuit, auquel seront conviés acteurs et associations du territoire, dans une démarche de démocratisation culturelle.

Le texte, extrait du roman Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, sera lu par Thomas Pesquet dans une vidéo enregistrée depuis la Station spatiale internationale et retransmise en exclusivité sur grand écran au musée pour l’émission La Dictée Géante de Rachid Santaki et Olivia Gesbert.

Elle sera diffusée le samedi 11 septembre à 17h sur l’antenne de France Culture puis sera disponible en réécoute sur franceculture.fr et l’application Radio France.

ESPACE: un philosophe en impesanteur

Situé sur l’aéroport de Paris-Le Bourget, premier aéroport d’affaires d’Europe, le musée de l’Air et de l’Espace est l’un des premiers musées aéronautiques du monde, par son ancienneté et par la richesse de ses collections. Fondé en 1919, il présente un ensemble historique exceptionnel dans les trois domaines du vol : l’aérostation, l’aviation et l’espace. Le musée est aujourd’hui un établissement public (EPA) sous tutelle du ministère des Armées, labellisé « musée de France ».

Acteur de la vie culturelle et de la connaissance, France Culture réunit les savoirs, les idées et les disciplines de la création pour éclairer chaque jour les enjeux contemporains, sur ses antennes hertziennes et numériques. À l’écoute de l’évolution de tous les usages, elle s’attache sous différents formats à diffuser toujours davantage, de façon aussi accessible qu’exigeante, des programmes variés déclinant toutes les richesses de l’art radiophonique : magazines élaborés, émissions de débats, journaux d’information, documentaires, fictions.

L’Agence spatiale européenne (European Space Agency - ESA) représente pour l’Europe une porte d'accès à l’espace. Sa mission consiste à façonner les activités de développement des capacités spatiales européennes et à faire en sorte que les citoyens européens continuent à bénéficier des investissements réalisés dans le domaine spatial. Les projets de l’Agence sont conçus pour en apprendre davantage sur la Terre, sur son environnement spatial immédiat, sur le Système Solaire et sur l’Univers ainsi que pour mettre au point des technologies et services satellitaires et pour promouvoir les industries européennes.

Informations pratiques

La Dictée de l’Espace avec La Dictée Géante

Dimanche 5 septembre 2021 à 15h en public et samedi 11 septembre à 17h sur France Culture

Au musée de l’Air et de l’Espace- Paris-Le Bourget

Entrée libre et gratuite pour le premier dimanche du mois

Crédits photos : musée de l’Air et de l’Espace- Paris-Le Bourget