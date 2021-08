Les Garçons de la cité-jardin, de Dan Nisand, “histoire d'une jeunesse insoumise” 

BONNES FEUILLES – En trente-cinq secondes, plus de 200 000 habitants de l'île d'Haïti sont morts et près d'un million et demi sont jetés à la rue. Un terrible tremblement de terre a frappé et ravagé ce pays déjà miné par la pauvreté et la faiblesse de ses infrastructures. Au milieu de ce chaos va prendre place un triangle amoureux avec une Première dame adultère en quête de rédemption, un président de la République cocu qui va reprendre courage et un businessman expatrié arrogant qui deviendra humanitaire malgré lui.